LG’den ‘hepsi bir arada’ akıllı LED ekran

LG LAEC015, 1.56 mm’lik piksel aralığı, 500 nit parlaklığı, ekrana entegre sistem denetleme fonksiyonu, dahili hoparlörü ve özel aksesuarlarıyla sesini kitlelere duyurmak isteyen markaların işini kolaylaştırıyor, AVM, iş merkezi, havalimanı gibi kapalı alanlarda veya vitrin, kapı üzeri, tezgah gibi alanlarda her türlü reklam, tanıtım ve bilgilendirme için kullanılabiliyor, dijital bir pazarlama alanı görevi görüyor.

LG LAEC015, iş dünyası tarafından toplantı, konferans ve kongrelerde sunum ekranı olarak da kullanılabiliyor.