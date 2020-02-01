Uygun fiyatlı Acer Aspire 3 modellerinde hızlı ve akıcı işlem performansı

Intel® ve AMD Ryzen™ işlemci seçenekleri; ekranı ve işlem performansıyla dikkat çeken Acer Aspire 3 modelleri, sundukları seri işlem gücü ve çoklu görevlerdeki hızlı performansı sayesinde hem öğrencilerin hem de uygun fiyatlı dizüstü arayan kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Uygun fiyatlı Acer Aspire 3 modellerinde hızlı ve akıcı işlem performansı

15.6 inç ekran Full HD çözünürlüklü seçenekleriyle gelen, uygun fiyatlı dizüstü serisinde, 8 GB’a kadar RAM, 2 GB’a kadar belleğe sahip harici ekran kartlı modelleri görmek mümkün. 512 GB’a kadar SSD depolama sunan dizüstü bilgisayarlar, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrüyle de avantaj sağlıyor. Kullanıcılarının göz sağlığına da önem veren Acer, BluelightShieldTM teknolojili paneli sayesinde renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak göze zararlı olabilecek mavi ışığı filtreliyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bosch yapay zeka teknolojisinde çıtayı yükseltiyor
Bosch yapay zeka teknolojisinde çıtayı yükseltiyor
  1. AKILLI YAŞAM

banner340

banner269