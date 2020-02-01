Uygun fiyatlı Acer Aspire 3 modellerinde hızlı ve akıcı işlem performansı

15.6 inç ekran Full HD çözünürlüklü seçenekleriyle gelen, uygun fiyatlı dizüstü serisinde, 8 GB’a kadar RAM, 2 GB’a kadar belleğe sahip harici ekran kartlı modelleri görmek mümkün. 512 GB’a kadar SSD depolama sunan dizüstü bilgisayarlar, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrüyle de avantaj sağlıyor. Kullanıcılarının göz sağlığına da önem veren Acer, BluelightShieldTM teknolojili paneli sayesinde renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak göze zararlı olabilecek mavi ışığı filtreliyor.