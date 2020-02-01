15.6 inç ekran Full HD çözünürlüklü seçenekleriyle gelen, uygun fiyatlı dizüstü serisinde, 8 GB’a kadar RAM, 2 GB’a kadar belleğe sahip harici ekran kartlı modelleri görmek mümkün. 512 GB’a kadar SSD depolama sunan dizüstü bilgisayarlar, daha düşük güç tüketimiyle uzayan batarya ömrüyle de avantaj sağlıyor. Kullanıcılarının göz sağlığına da önem veren Acer, BluelightShieldTM teknolojili paneli sayesinde renk tonunu ve parlaklığı ayarlayarak göze zararlı olabilecek mavi ışığı filtreliyor.
Uygun fiyatlı Acer Aspire 3 modellerinde hızlı ve akıcı işlem performansı
Intel® ve AMD Ryzen™ işlemci seçenekleri; ekranı ve işlem performansıyla dikkat çeken Acer Aspire 3 modelleri, sundukları seri işlem gücü ve çoklu görevlerdeki hızlı performansı sayesinde hem öğrencilerin hem de uygun fiyatlı dizüstü arayan kullanıcıların ilgisini çekiyor.
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