Yüksek batarya gücü, şık tasarım

Casper’in Android 11 sürümünü ilk defa kullandığı yeni ürünü VIA E30, önde ve arkada bulunan 4 farklı kamerasıyla profesyonel fotoğraf ve selfie çekilmesine olanak tanırken, 5.000 mAh’lik güçlü bataryası ile uzun pil ömrü vadediyor. Telefon kategorisinde Android 11 sürümünü ilk defa kullandığı yeni ürünü VIA E30 ile Casper, 5.000 mAh’lik güçlü batarya, toplamda 4 farklı kamera ve semi glossy renk seçenekleri sunuyor.

Platin mavi, platin beyaz ve platin siyah renk seçenekleriyle satışa sunulan Casper VIA E30, yüzde 89.8 ekran gövde oranına sahip.