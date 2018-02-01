01 Şubat 2018 Perşembe 08:55

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Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2018 Yılı Mali Destek Programları’nı açıkladı

MARKA, 2018 yılı proje teklif çağrıları kapsamında bölgedeki kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşların bölgesel gelişmeye ivme kazandıracak projeleri için toplamda 25 milyon TL destek verecek.