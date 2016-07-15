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MÜSİAD ‘Ekonomi ve Ticarete odaklandı

MÜSİAD ‘Ekonomi ve Ticaret’e odaklandı

HABER 01 Aralık 2016, 08:55 0 Yorum

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından her iki yılda bir...

Bakan Berat Albayraktan; Hedef ‘yerli...

Bakan Berat Albayrak’tan; Hedef ‘yerli...

HABER 01 Aralık 2016, 08:54 0 Yorum

Yatırımlar yenilenebilir ‘Güneş, Rüzgar, Hidrolik’te yoğunlaştırılacak....

TİM İhracat Zirvesi 2016, beklentinin...

TİM İhracat Zirvesi 2016, beklentinin...

HABER 01 Aralık 2016, 08:53 0 Yorum

İhracat Zirvesi ‘çözüm platformu’ oldu

Değişen konjonktürde Türkiye için:...

Değişen konjonktürde Türkiye için:...

HABER 01 Aralık 2016, 08:52 0 Yorum

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD)...

'Türkiye girişimcilik ile devrim yapar”

“Türkiye girişimcilik ile devrim yapar”

HABER 01 Aralık 2016, 08:51 0 Yorum

Türkiye’nin girişimcilik alanındaki en büyük etkinliği olan Geleceğin Gücü...

DUYGUSAL ZEKÂ NEDİR?

DUYGUSAL ZEKÂ NEDİR?

HABER 01 Aralık 2016, 08:50 0 Yorum

Ayna Eğitim ve Psikolojik Danışma Merkezi uzmanlarından Psikolog Doktor Ayşegül Önk Eray Duygusal Zekâ’yı anlattı.

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