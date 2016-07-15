Türkiye İnovasyon Haftası, 8-10 Aralık’ta İstanbul’da
7.8 milyon Euro’luk AB BaaS projesi sonlandı
5. Uluslararası Dünya Kalite Zirvesi Rusya’da yapılacak
Big Bang 2016’da girişimcilere bir gecede 5 milyon TL’lik destek
ÇETAM İTÜ’de kuruldu
TEV yurtdışı burslar için başvuru dönemi başladı
TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2016’da ödüller sahiplerini buldu
Kyocera ile akıllı ofislere merhaba
Hatay’ın tarihi koruma projesi ödül getirdi
4.TGB Zirvesi gerçekleştirildi
ÖTV Resmi Gazete’de yayımlandı
Türkiye İş Bankası’ndan ekonomiye 265 milyar TL destek
BİE, 2017 yılı bursiyerlerini arıyor
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, TAYSAD’ı ziyaret etti
Garanti Emeklilik liderliği hedefliyor
BE4 Zirvesi gerçekleştirildi
Türk-Arap Odası kuruldu
TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”
Girişimciliğin başarıya açılan kapısı; Yıldız Teknopark
Lenovo, Moto Z modelini tanıttı