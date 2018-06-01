Faiz indirimi teşviğine GYODER, İNDER VE KONUTDER indirim kampanyasıyla destek verdi;

Konut kredi faizlerinin psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekilmesiyle gayrimenkul kuruluşları GYODER, İNDER ve KONUTDER güçbirliği yaparak geniş kapsamlı bir indirim kampanyası başlattı. Kampanyanın detayları; GYODER Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas ve Türkiye’nin önde gelen 41 markalı konut üreticisi firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklandı.



Ev almak isteyene 3’lü avantaj

Kampanyayla ev almak isteyen konut alıcısı yüzde 5 peşinat, 120 ay vadeli kredisini 0.98 faizle ve yüzde 20 indirimle alabilecek. Daha geniş kitlelerin konut alabilmelerini hedefleyen kampanya kapsamında ayrıca peşinat yüzde 5’e indiriliyor. Peşin alımlarda ve banka kredili olan alımlarda ise yüzde 20 indirim yapılıyor. Dolayısıyla peşin fiyatına vadeli satışlar başlıyor. Ayrıca kampanya süresi boyunca fiyatlara zam yapılmayacağı taahhüt ediliyor.

GYODER Başkanı Doç.Dr. Feyzullah Yetgin, “Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konulan tapu harcı ve KDV indirimlerinin ardından, konut kredilerinde Hükümet’in çağrısıyla düşürülen faiz oranlarının yaratacağı ivmenin sektörümüzü şaha kaldıracağından hiç şüphe duymuyoruz. Ev almayı planlayan ancak sınırlı imkanları olan vatandaşlarımız bu tarz fırsatları iyi değerlendiriyor. İNDER ve KONUTDER ile birlikte Hükümet’imizin bu son desteğine, biz de yeni bir kampanya ile destek verme kararı aldık. Sektör temsilcileri olarak yeni kampanyamızda, yüzde 0.98 cazip faiz oranına ek yüzde 20 indirim fırsatı sunarak özellikle orta gelir grubuna ev sahibi olma imkanı sağlayacağız” dedi.

İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım ise “Türkiye’de inşaat maliyetleri son bir yılda yüzde 22 artarken sektör konut fiyatlarına bunu yansıtmadı. Konut fiyatları İstanbul’da yüzde 6 Türkiye’de ise yüzde 10 arttı. Şimdi bu zamsız fiyatları peşin ve kredili satışlarda yüzde 20 indiriyoruz, peşinatı ise yüzde 5’e çekiyoruz. Çok cazip bir kampanya dönemiyle gençler, yeni evlenenler başta olmak üzere daha geniş kitlelerin bu avantajlardan yararlanmasını istiyoruz” diye konuştu.

KONUTDER Başkanı Z. Altan Elmas, “Son olarak 2017 yılında yüzde 8.9 büyüyen inşaat sektörü 2018’de de üretim ekonomisinin 250’den fazla koluna destek vermeye ve istihdam arttırmaya devam edecek. Tüm dünyada inşaat sektörünün önemi giderek yükselirken Türk inşaat sektörü, Çin’den sonra dünyada ikinci olduğumuz tek sektör. Türkiye, en zor zamanlardan gayrimenkul sektörünün itici gücüyle çıkmayı başardı. Geçtiğimiz yıl da hem Maliye Bakanlığımız tapu harcı ve KDV indirimine destek vermişti, hem de kamu bankalarımız konut kredilerine faiz indirimi desteği vermişti. Tüm bu desteklerle biz de gayrimenkul sektörü olarak üzerimize düşeni yerine getirmiştik ve 2017 yılını 1.410.000 konutluk tarihi rekorla kapatmıştık. Bu güçbirliği ile de yine Türkiye kazanacak ve yeni bir rekorla 2018 yılını tamamlayacağız” açıklamasını yaptı.



Siltaş Yapı, Siltaş Marina’yı satışa sundu

Siltaş Yapı, Pendik Marina’nın karşısında konumlanan yeni projesi Siltaş Marina’yı satışa sundu. Kapanmayacak panoramik deniz manzarası ile öne çıkan “adalara karşı, bulutlara komşu” Siltaş Marina, standart sosyal donatılardan farklı olarak yaşama ekstra konfor, kolaylık ve keyif katan LifeX Konsepti ile de dikkat çekiyor. Proje sakinlerinin misafirlerini beş yıldızlı otel konforunda ağırlayabilecekleri misafir süiti, kreş, müzik odası, cep sineması gibi pek çok özelliğe sahip olan Siltaş Marina, temel ihtiyaçlara cevap vermesi hedeflenen ticari üniteleri de bünyesinde barındırıyor. İnsana ve doğaya dost bir proje olarak akıllı ev altyapısıyla tasarlanan projede, elektrikli araçlar için e-şarj istasyonu da bulunuyor.

Siltaş Marina’da lansmana özel olarak peşinde yüzde 10 indirim ve 60 ay sıfır faiz fırsatı sunan Siltaş Yapı, yüksek prim hedeflediği projesini Mayıs 2020’de teslim etmeyi planlıyor. Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörüne duydukları güvenle yatırımlarına artan bir ivme ile devam edecek olan Siltaş Yapı, Siltaş Marina’nın ardından Sancaktepe ve Kartal’da başlayacağı yeni projeler için gün sayıyor. Şirket, inşaat sektöründe 7 yılda gerçekleştirdiği yatırım tutarı kadar yatırımı, şimdi 2020’ye kadarki 2 yıllık süre içinde hayata geçirmeyi hedefliyor.



Emlak konut projeleri arasında en iyi şantiye, Büyükyalı İstanbul seçildi

Avrupa Yakası sahil bandında yükselen Büyükyalı İstanbul Projesi şantiyesi, Emlak Konut projeleri arasında yapılan değerlendirmeye göre en iyi şantiye seçildi.

Büyükyalı İstanbul’da, alanındaki en iyi tasarımcı, danışman ve yüklenicileri bir araya getirerek büyük bir ekip oluşturduklarını belirten Özak GYO Proje Yönetim ve Kalite Kontrolden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Borkan Öztürk; “Emlak Konut tarafından böyle bir ödüle layık görülmek, projemize emek veren herkesin ortaya koyduğu kararlılık, özen, disiplin ve saygının sonucudur. Bu, projemiz için gurur vericidir” dedi.

Halihazırda 2000’in üzerinde personelin görev yapmakta olduğu ve bu sayının her geçen gün arttığı Büyükyalı İstanbul’un şantiyesinde, birinci önceliğin iş güvenliği olduğunu belirten Öztürk; “Böylesi kalabalık bir şantiyeyi doğru şekilde idare etmek için disiplin, düzen ve özveri şart. Hedefimiz, sağlıklı ve düzenli bir şantiye ortamında en kaliteli ürünü alabilmek” dedi.



Şua İnşaat’tan doğa dostu akıllı proje

İnşaat sektöründe 26 yıldır çevreye ve insana saygılı bir yaklaşımla proje geliştiren Şua İnşaat, Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan son projesi Elite Concept’te enerji ve su tasarrufu sağlayan doğaya dost akıllı ev sistemi kullanıyor. Bu sayede aidatların da minimum seviyede tutulması hedefleniyor.

Bölgenin kendi içinde açık teras bahçeleri bulunan ilk projesi Elite Concept’te, dünyanın en yüksek kulesi olmaya hazırlanan Cidde’deki Jeddah Tower gibi prestijli projelerde kullanılan ve ısı tasarrufu sağlayan özel camlar kullanılıyor. Örnek daireleri görülmeye hazır olan ve Temmuz ayında teslim edilmeye başlanacak Elite Concept’in yüzde 75’i sosyal donatı ve peyzaj alanlarından oluşuyor. Akıllı telefon ya da tabletlerle internet bağlantısı üzerinden kontrolü sağlanabilen akıllı ev konsepti ile hayatı kolaylaştıran Elite Concept, doğaya dost sürdürülebilir bir yaklaşımla planlanıyor.

Projedeki tüm peyzaj alanlarının sulaması ve klozet rezervuarlarında kullanılacak su ihtiyacı; banyo, mutfak ve lavabolarda kullanılan sular ve yağmur sularının arıtılmasıyla elde edilen gri su arıtma sistemi ile gerçekleştirilecek. Ayrıca ortak alanların aydınlatma ve sıcak su ihtiyacı için de güneş panelleri sayesinde güneş enerjisinden yararlanılacak.