2018 Bakanlar Kurulu Kabine Listesi Belli Oldu





Başkan Erdoğan’ın yaptığı basın açıklamasında, kabinede bulunan 16 bakanlıkta sürpriz isimler yer alabileceğini söylemişti. İşte 2018 Bakanlar Kurulu kabine listesine giren isimlerin tam listesi.

Başkan Yardımcısı:

Fuat Oktay



Adalet Bakanı:

Abdülhamit Gül



Milli Savunma Bakanı:

Hulusi Akar



İçişleri Bakanı:

Süleyman Soylu



Dışişleri Bakanı:

Mevlüt Çavuşoğlu



Milli Eğitim Bakanı:

Ziya Selçuk



Sağlık Bakanı:

Fahrettin Koca



Ticaret Bakanı:

Ruhsar Pekcan



Çevre ve Şehircilik Bakanı:

Murat Kurum



Kültür ve Turizm Bakanı:

Mehmet Ersoy



Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı:

Zehra Zümrüt Selçuk



Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı:

Mehmet Cahit Turan



Gençlik ve Spor Bakanı:

Mehmet Muharrem

Kasapoğlu



Sanayi ve Teknoloji Bakanı:

Mustafa Varank



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı:

Fatih Dönmez



Tarım ve Orman Bakanı:

Bekir Pakdemirli



Hazine ve Maliye Bakanı:

Berat Albayrak





Yeni kabine sisteminde yer alacak 16 bakanlık şöyle:







Adalet Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Gençlik ve Spor Bakanlığı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı