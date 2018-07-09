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09 Temmuz 2018 Pazartesi 23:30
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2018 Bakanlar Kurulu Kabine Listesi Belli Oldu

Türkiye yeni bir döneme girerken, meclis’te yemin ederek göreve başlayan Başkan Erdoğan, bugün kabinede yer alacak Bakanlar Kurulu listesi en çok merak edilen konular arasındaydı.

2018 Bakanlar Kurulu Kabine Listesi Belli Oldu
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Başkan Erdoğan’ın yaptığı basın açıklamasında, kabinede bulunan 16 bakanlıkta sürpriz isimler yer alabileceğini söylemişti. İşte 2018 Bakanlar Kurulu kabine listesine giren isimlerin tam listesi.

2018 YENİ BAKANLAR KURULU

Başkan Yardımcısı: Fuat Oktay
Adalet Bakanı: Abdülhamit Gül
Milli Savunma Bakanı: Hulusi Akar
İçişleri Bakanı: Süleyman Soylu
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Milli Eğitim Bakanı: Ziya Selçuk
Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
Ticaret Bakanı: Ruhsar Pekcan
Çevre ve Şehircilik Bakanı: Murat Kurum
Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Ersoy
Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk
Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı: Mehmet Cahit Turan
Gençlik ve Spor Bakanı: Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mustafa Varank
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Fatih Dönmez
Tarım ve Orman Bakanı: Bekir Pakdemirli
Hazine ve Maliye Bakanı: Berat Albayrak

Yeni kabine sisteminde yer alacak 16 bakanlık şöyle:

Adalet Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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