“Ne üreteceğim?” diyenlere TPE’den çözüm; Teknoloji Transfer Platformu

Türk Patent Enstitüsü tarafından 26 Şubat 2015’te hizmete giren “Teknoloji Transfer Platformu” (www.teknolojitransferi.gov.tr) patent, faydalı model veya tasarım korumasına sahip teknolojilerin transferine aracılık ediyor.

KOBİ’lerin yoğun ilgi gösterdiği platforma şimdiye kadar 366 kişi üye oldu. Bu süre zarfında, 860 civarında “Lisans/Devir Verme Teklifi”, 3 adet de “Lisans/Devir Alma Teklifi” girildi.

“Teknoloji Transferi Platformu”; patent, faydalı model veya tasarım korumasına sahip teknolojilerin transferiyle ilgili verilerin yayımlanacağı bir ortak paylaşım alanı. Sitede, patent veya tasarım hakkı sahipleri kendi imkanlarıyla üretimini gerçekleştiremedikleri patent veya endüstriyel tasarımlarına ilişkin lisans/devir ilanı verebiliyor. Bununla birlikte, iş süreçlerinde karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin teknolojik yenilikler ve öneriler arayan, belli bir teknolojiye ihtiyaç duyan işletmeler de sitenin “Lisans/Devir Alma Teklifleri” bölümünden veri girebiliyor ve bu verileri yönetebiliyor.

Siteye daha çok KOBİ ve gerçek kişilerin ilgi gösterdiğini söyleyen Türk Patent Enstitüsü Başkanı Prof.Dr. Habip Asan, “Zaman içinde farklı mecraları kullanarak yapacağımız tanıtımlar ve hayata geçirmeyi düşündüğümüz yeni hizmet ve yayınlarla siteye olan ilginin artacağını bekliyoruz” diyor.

Habip Asan sözlerine şöyle devam ediyor: “Enstitü olarak kendimizi ‘Teknoloji Transfer Platformu’ sitesinin sahibi değil, tarafları buluşturan bir aracı bir rehber olarak değerlendiriyoruz. Sitenin sahibi, buluş veya tasarım korumalı teknolojilerini satmak veya kiralamak isteyen hak sahipleri ile bunları almaya veya kiralamaya niyetli girişimcilerdir. Taraflar, Teknoloji Transfer Platformu’nu ne kadar sahiplenir, daha iyi ve fonksiyonel hale gelebilmesi adına katkıda bulunursa, sonuçlar da o kadar etkin olacaktır.”

Teknoloji Transfer Platformu KOBİ’lerin rehberi olacak

Habip Asan, Site’nin 3 temel veri paylaşım alanı olduğunu dile getiriyor: “Lisans/Devir Verme Teklifleri’, ‘Lisans/Devir Alma Teklifleri’, ‘Koruma Süresi Dolan Buluşlar/Tasarımlar.’ Bunların yanında dördüncü bir veri paylaşım alanı olan teknoloji transferi ile ilgili tarafların bilgilerinin (iletişim bilgileri, görevli/uzman olunan konular vb.) yayımlandığı ‘Teknoloji Paydaşları’ bölümünün içeriğinin de (paydaş çeşidi, detay bilgi vb.) zenginleştirilmesini ve diğer 3 bölüme benzer şekilde daha etkin kullanılabilir hale getirilmesini planlıyoruz.”

Şimdiye kadar ‘Teknoloji Transfer Platformu’na 366 kişinin üye olduğunu söyleyen Asan, bu süre zarfında, 860 civarında “Lisans/Devir Verme Teklifi”, 3 adet de “Lisans/Devir Alma Teklifi” girildiğini açıklıyor. Asan, taraflar arasında lisans veya devir anlaşmalarının gerçekleşmesinin önemli olduğuna değiniyor: “Önümüzdeki günlerde, Lisans/Devir Verme veya Alma Teklifi ilanı veren taraflarla bir anket çalışması yapmayı, ilan süreci ve sonrasında yaşanan tecrübeleri, önerileri tespit etmeyi planlıyoruz. Biz bir kamu kurumu olarak ‘Teknoloji Transfer Platformu’nu fikir sahipleriyle, buluşçularla, yatırımcılarımızı, girişimcilerimizi kolayca biraraya getirme konusunda hizmet vermek üzere oluşturduk. Platform üzerinden sunulan ve sunulacak hizmetlerin geliştirilmesi ve devamı adına tüm paydaşlarımızdan destek ve öneri bekliyoruz. Sadece lisans/devir ilanı değil, teknoloji transferi ile ilgili etkinlik duyurusu, haber, başarı hikayesi, paydaş bilgisi vb. her tür bilgi paylaşımına açığız. Böylesi ortak ve gönüllü bilgi paylaşımları ile ülkemizde teknoloji transfer piyasasının gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz.”

- “Koruma Süresi Dolan Buluşlar/Tasarımlar” bölümünde, üçüncü kişilerin ücretsiz faydalanabilecekleri, Türkiye’de koruma süresi dolmuş patent, faydalı model ve tasarımlar yayımlanıyor.

- “Etkinlikler” bölümünde, sınai mülkiyet ve yönetimi ile ilgili konularda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay vb. faaliyetlere ilişkin program ve sunumlar yeralıyor.

- “Yayınlar” bölümünde, ilgili konularda yerli ve yabancı bilgi kaynakları (kitap, makale, derleme vb.) ile anket/analiz çalışması sonuçları paylaşılıyor.

- “Ticarileşme Hikayeleri” bölümünde, çıkan buluş ve tasarımlarla ilgili ticarileştirme hikayeleri anlatılıyor.

- “İstatistikler” bölümünde, “Takip” çalışma başlığı altında elde edilen veriler başta olmak üzere, teknoloji transferi ile ilgili ulusal veriler yayımlanıyor.

- “Teknoloji Paydaşları”, teknoloji transferi ile ilgili tarafların bilgilerinin (iletişim bilgileri, görevli/uzman olunan konular) yayımlandığı bir alan.

- “Teknoloji Transfer Platformu E-Bülteni” ile de sitede yayımlanan içerik periyodik olarak belirli bir bütünsellik içerisinde sunuluyor.



LİSANS/DEVİR VERME TEKLİFLERİ

Tasarruflu bulaşık makinası

Lisans / Devir Verme Talebi: Devir verme

Koruma türü: Patent

Başvuru Numarası: 2014/14954

Buluş / Tasarım Başlığı: Tasarruflu bulaşık makinası

Buluş/Tasarım ile ilgili açıklama

Bulaşık makinesinin yıkama kazanının (12) altına dikey olarak suyun geçebilmesini sağlayan ve etrafa saçılmasını önleyen şekle sahip kanal (25) ve kanalın içinde yatay yerleştirilmiş iki tarafı kıvrımlı şeklin (23) selenoid pull push role (24) ile aksi yönlere eğim oluşturacak şekilde, altında bulunan durulama ve yıkama su kazanlarının (4-18) yan yana farklı büyüklüklerde ve alt kısımlarına bağlanmış iki adet sirkülasyon pompasının (28-26) yıkama ve durulama işlemi için fıskiyelere (8-6) suyu sıra ile ileterek bulaşığın (9-10) önce yıkanmasını ardından durulmasını sağlarken harekatlı panel (23) ve çekvalfler (14-15) vasıtası ile yıkama ve durulama sularının (3-19) birbirine karışmasını önleyecek düzende olması ile su elektrik deterjan ve parlatıcı tasarrufu sağlanmaktadır.

Teknik Alan: Endüstriyel mutfak

Koruma ile İlgili Durum: Başvuru (Araştırma raporu düzenlenmesi aşamasında)

Bedel: 2.500.000 USD

Lisansa/Devre Konu Diğer Konular/Mülkiyetler: Patent

Adı Soyadı: Cemal Bozkurt

Unvanı/Görevi: Patent Sahibi

Kurumu/Kuruluş: Endüstriyel soğutucu teknik servis merkezi

Telefon: (532) 360 21 25

E-posta: cemkurt56@gmail.com

Adres: Sarıyer / İstanbul

LİSANS / DEVİR ALMA TEKLİFİ

Enerji üreteci

Referans Numarası: 120

Başlık*: Enerji üreteci

Açıklama*: Manyetik alan kullanan enerji üreteci

Adı Soyadı: Fatih Mehmet Özmen

Unvanı/Görevi: Firma Sahibi

Kurumu/Kuruluş: Özstar Nakliyat

Telefon: (532) 794 55 55, (312) 397 08 47-57

E-posta: info@ozstarnakliyat.com.tr; ozstarnakliyat@hotmail.com

Adres: İvedik Mah. 1566. Sok. No: 12 Yenimahalle / Ankara



KORUMA SÜRESİ DOLAN BULUŞLAR/TASARIMLAR

Kablosuz iletişimli manyetik araç sensörü

Koruma türü: Patent

Başvuru Numarası: 2008/01959

Buluş/Tasarım Başlığı: Kablosuz iletişimli manyetik araç sensörü

Başvuru Sahibi: İSBAK İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Buluş Sahibi/Tasarımcı: Aliye Akçil, Yusuf Kotil

PC/Tasarım Sınıfı: G08G 1/017;G08G 1/042

Buluş Özeti: Buluş, asfaltın içine yerleştirilecek olan bir araç sensörü olup, üzerinden geçen metal cisimleri (araçları) algılayabilen ve algılama sonuçlarını kablosuz olarak iletebilen bir cihazdır.