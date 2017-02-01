Gebze Güzeller OSB ve Okan Üniversitesi’nden işbirliği



İş dünyasına öğrenci yetiştirmenin yanısıra sanayi ile de iç içe olan Okan Üniversitesi, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi (GGOSB) ile yapacağı işbirliğiyle sanayiciye büyük katkı sağlayacak. Bu kapsamda Okan Üniversitesi ile Gebze Güzeller OSB arasında; Ar-Ge, teknoloji transferi, eğitim, danışmanlık, proje desteği ve üniversite uygulama hastanelerinden sağlık hizmeti alma gibi alanlarda işbirliği gerçekleştirecek.

Okan Üniversitesi, Gebze Güzeller OSB’de ‘Yerinde Ar-Ge’ sloganıyla şirketlerin Ar-Ge ve inovasyon giderlerinin yüzde 65’ine kadar olan kısmının hibe ve teşvik kapsamında geri kazanımını sağlayabilecek. Bu iş birlikteliği ile Okan Üniversitesi ve GGOSB Türkiye’de araştırmanın inovasyona dönüştürülmesini teşvik eden çok sayıda politikaya dayalı bir ekosistem oluşturularak araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesine ve markalaşmış teknoloji yoğun ürünlerle ülkemizin küresel ölçekte yüksek rekabet gücüne erişmesine katkıda bulunacak.

Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan ve GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın imzaladığı protokol kapsamında, Okan Üniversitesi, GGOSB’de inşa edilmekte olan meslek yüksekokulunda, sanayicinin ihtiyacı olan ara eleman açığını yine sanayici ve üniversitenin birlikte geliştirdiği eğitim içerikleri ile şekillendirerek nitelikli ara eleman yetiştirme programını bizzat GGOSB’nin içinde gerçekleştirecek. Ayrıca çalışanların üniversiteye gelmeden yüksek lisans eğitimi almasına olanak sağlayacak olan Okan Üniversitesi GGOSB bünyesinde sanayici ve KOBİ’lere farkındalık konferans ve seminerler de düzenleyecek. Okan Üniversitesi öğrencileri de GGOSB üyelerinin şirket ve tesislerinde staj yapma, yerinde eğitim gibi imkanlarından faydalanacak, Okan Üniversitesi bu adımla sanayiyi üniversiteye, üniversiteyi sanayinin içine taşıyacak.

GGOSB yönetimi tarafından Okan Üniversitesi'ne yönetim binasında tahsis edilen alanda, Okan Üniversitesi akademisyenlerince proje oluşturma, fon kaynakları hakkında bilgilendirme ve eşleştirme konularında sanayiciye birebir hizmet verilecek.

Protokole ilişkin bilgi veren Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Üniversitemiz kuruluşundan beri üniversite-sanayi işbirliğine hizmet veriyor. Bu protokol de bunun bir parçası. GGOSB üyelerine sanayi yüksek lisans ve doktora imkanı sunmanın yanısıra Okan Üniversitesi Hastanesi önderliğinde GGOSB içinde bir sağlık ocağı kurma planımız da var” dedi. GGOSB Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan ise protokolün önemini, “Sanayi-üniversite işbirliği Türkiye’nin geleceği. Protokol özellikle Ar-Ge hedefleri açısından büyük önem taşıyor” sözleriyle açıkladı.