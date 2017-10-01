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01 Ekim 2017 Pazar 08:00
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Amerika Green Card başvurularında kritik dönem başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ömür boyu oturma, çalışma, eğitim ve yaşama hakkına sahip olmak isteyenler için en önemli fırsat olan Green Card çekilişi başvuruları 3 Ekim Salı günü başlıyor.

Amerika Green Card başvurularında kritik dönem başlıyor
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Green Card çekilişi başvuruları 7 Kasım Salı gününe kadar devam edecek. Çekilişi kazanan talihlinin eşi ve 21 yaş altındaki çocukları da Green Card sahibi oluyor. Green Card sahipleri ABD vatandaşlarına sunulan her türlü sosyal haktan yararlanıyor.
Her yıl 9-10 milyon başvurunun yapılan hatalar yüzünden işleme dahi alınmadan elendiğini söyleyen Green Card 7/24 Yetkilisi Ozan Şirin, Green Card konusunda güvenilir ve profesyonel bir kaynaktan destek alınarak yapılacak başvuruların kazanma şansının çok daha yüksek olacağını belirtti. 2005 yılından bu yana Green Card danışmanlığı başta olmak üzere Amerika göçmenlik ve Amerika’da yaşam hakkında danışmanlık hizmeti veren Şirin, “ABD Göçmenlik Dairesi Green Card çekilişi başvuru sitesinin yılın sadece belli bir döneminde açık olması, formların İngilizce ve karmaşık olması, tüm başvuru bilgi ve fotoğrafların bir kere de sisteme giriş yapılmasının gerektirmesi, fotoğraf özellikleri ve hiçbir destek biriminin olmaması nedeni ile Amerikan Hükümeti’nin verdiği istatistiki verilere göre her yıl Türkiye’den çekilişe katılan yüzbinlerce Green Card başvurusu işleme bile alınmadan eleniyor” bilgisini verdi.
Şirin ayrıca Green Card sahtekârlıklarına karşı katılımcıları başvuru sürecinde çok dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

 

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