Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi: “Sadece eğitim değil, değer de verir…”

Şu anda 7 farklı yerleşkede “Sadece eğitim değil, değer de verir…” sloganıyla eğitim veren üniversite tercih edilirlikte yüzde 90 doluluğa ulaşmış durumda.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak, Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı, Sinan Ağa bin Abdurrahman Vakfı, Nurbanu Valide Sultan Vakfı, Hatice Sultan Vakfı ve Abdullahoğlu Hacı Abdülaziz Ağa Vakfı tarafından 2010 yılında kuruldu. İstanbul’da 7 yerleşkede “Sadece eğitim değil, değer de verir” sloganıyla ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programları olmak üzere toplam 6 bin 755 öğrenciye ulaşıyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Musa Duman, “Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bir üniversitesi olarak kurulurken 1. yıl, 5. yıl ve 10. yıllık hedefler koyduk önümüze. İlk 5 yılda eğitim alanında arzu ettiğimiz hedeflerimize ulaştık. 10. yıl hedefimize de ulaşabilir noktadayız. Bir şehir üniversitesi olarak kurulduk. Şu anda İstanbul’un en önemli tarihi binalarına sahip yerleşkelerinde eğitim veriyoruz. Ancak Topkapı ile Yenikapı arasında 115 dönümlük bir arazimiz var. Oraya merkez kampüsümüzü yapacağız. Gerçekleştirilmesi gereken en önemli hedefimiz o kaldı. Ona yoğunlaşıyoruz” diyor.

Tüm akademik birimleri bu kampüste toplayarak şehir içinde kampüs olanaklarına ulaşacaklarının altını çizen Duman, bölgenin SİT alanı dolayısıyla koruma bölgesi olduğunu hatırlatarak, gerekli onayların alınması için hukuki olarak bir takım çalışmalara ağırlık verdiklerini açıklıyor. Duman, yapılaşmayı etap etap yürüteceklerini, ilk etaba da 2018’in bahar aylarında başlayacaklarını açıklıyor. Duman, “Tarihi surlara yakın olan bir bölge, Fatih Sultan Mehmet Han’ın otağını kurduğu alan. Proje çalışmalarını tamamladık. Tarihi dokuya uygun bir yapı ortaya çıkarmaya çalışıyoruz” bilgisini verdi.



“Eğitim verdiğimiz her alanda iddialıyız”

Rektör Duman, “Açık olan tüm bölümlerimizde iddialıyız. Eğitimimizin niteliği, yaptığımız işbirlikleri, güçlü akademik kadromuz ile bilgi ve değer üreterek farklılaşıyoruz” diyor.



Tercih edilirlikte yüzde 90 ile 100 arasında olduklarını hatırlatan Duman, öğrencilerin neden kendilerini seçtiğini ise; “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi sosyal bilimler, mimarlık/mühendislik ve sanat alanlarında güçlü bir akademik kadroya sahiptir. Tarihi mekanlardan oluşan yerleşkelerinin şehir merkezinde bulunması sebebiyle üniversiteye ulaşım kolay sağlanmaktadır. Öğrencilere geniş anlamda istifade edebilecekleri burs imkanları sunulmaktadır” diye konuşuyor. Eğitime; 3 fakülte, 4 bölüm ve 125 öğrenci ile

başladıklarını hatırlatan Duman, şu anda Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde, 24 lisans-ön lisans programda eğitim verdiklerini, Türkiye’nin eğitimli, yetişmiş insan birikimine yeni değerler kazandırmayı hedeflediklerini söylüyor. Tam zamanlı 278 öğretim elemanlarının bulunduğunu dile getiren Duman, yeni bölümlere ilişkin ise aceleci olmadıklarını, fiziki ve akademik koşulların uygun olmasına mukabil açacaklarını duyuruyor.

Duman, üniversitenin kuruluş çalışmalarında akademik kadroyu oluştururken zorlandıklarına dikkat çekerek, “Lisans programlarını açınca hemen üst lisans ve doktorasını da açtık. Araştırmacı kadromuzu zengin tutuyoruz. 5-10 yıl içinde kendi öğretim üyelerimizle eğitim veren bir yapı oluşturacağız. Dışarıdan da destek almaya devam edeceğiz” açıklamasını yapıyor.



“Eğitim sistemimizde arayışlar sürüyor”

Bu yıl birçok vakıf üniversitesinin ön lisansta kontenjan dolduramadığını hatırlattığımız Duman tüm Türkiye’de olduğu gibi kendilerinin de böyle bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldığını belirterek şu bilgileri veriyor: “Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu’nda Mimari Restorasyon, Adalet, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Çocuk Gelişimi bölümlerine öğrenci alıyoruz. Bundan önceki yıllarda meslek lisesinden direkt giriş hakkı vardı, bu yıl ise kaldırıldı. Bu değişimin sıkıntısı yaşandı. Zaten eğitim sektöründe 30-40 yıldır bir arayış içindeyiz. Neticede hiçbir şeyi tam oturtamadan değişiklik yapıyoruz. Sistem arayışı sürüp gidiyor ve bu da belirsizlik yaratıyor.” Bu yıl tercih eden öğrencilerin tamamının kayıt yaptırdığının altını çizen Duman, dolayısıyla bilinçli tercihin daha iyi olduğu bir dönemden geçtiklerini kaydetti.



Burs imkanı avantaj sağlıyor

Üniversite, öğrencilerinin yüzde 75’ini İstanbul’dan alıyor. Ve tercih edenlerin yüzde 75’i Üniversite’yi birinci, ikinci ve üçüncü tercih olarak yazıyor. Oranların yüksekliğinde üniversitenin burs imkanları öncelik kazanıyor. Çeşitli kademelerde yüzde 60’ları bulan burs imkanı bulunuyor. Geliri olan bir üniversite olduklarını kaydeden Duman, bu yıl alt yapıya ağırlık verdiklerini ama Vakıflar Genel Müdürlüğü‘nün hedefleri arasında uzun vadede tüm öğrencilere burslu eğitim verecekleri bir yapı kurguladıklarını paylaşıyor.



Çıktı odaklı üniversite olmak istiyor

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi toplumun her kesimine hitap ediyor. Çok yüksek puanlı öğrenci alma gayesi taşımıyor. “Girdi öncelikli bir üniversite olmak yerine çıktı odaklı olmak istiyoruz” diyen Duman, görüşünü şöyle açıklıyor: “Türkiye’nin dört bir yanında aynı şartlarda eğitim imkanına ulaşamayan öğrenciler var. Biraz daha düşük puanlı öğrenciyi kabul edip eğitim içerisinde başarısını arttırıyoruz. Örneğin; hukuk fakültemizden mezun olanların büyük bir ağırlığı hakim ve savcılar sınavını kazandı. Giren ve kazananların değerlendirilmesinde vakıf üniversitesi olarak ikinci sırada yer aldık. Eğitimde hiç taviz vermiyoruz. Öğrenciyle birebir ilgilenen eğitim kadrosu oluşturduk. Başarıyı da bu sisteme bağlıyorum.”



Üniversite sanayi işbirliğini 11 merkezle yürütüyor

Üniversite sanayi işbirliği bugün tüm üniversitelerin birinci önceliği noktasında. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de bu alanda önemli işbirliklerine imza atıyor. İslami İlimler Fakültesi’nin bu alanda önemli işbirlikleri hayata geçirdiğini kaydeden Duman, üniversite bünyesinde bulunan 11 merkezin çalışmalar yürüttüğünü paylaşıyor.

Üniversite bünyesinde; Osmanlı-Malay Dünyası Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Kültür Varlıklarını Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (KURAM), Alüminyum Test, Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALUTEAM), Türkçe ve Yabancı Diller Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMER), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Kariyer, Girişimcilik ve Mesleki Test Merkezi, Biyomedikal Elektronik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi (BETAM), Proje Yönetim Merkezi ve Uluslararası Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi (UHAM) bulunuyor.