01 Kasım 2016 Salı

Bu haber 9747 kez okundu. Rektör Bahri Şahin, YTÜ’nün stratejisini açıkladı: “Çıktı odaklı” bir üniversite Eğitim öğretimdeki tecrübesi 100 yılı aşan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) iddialı yönetim kadrosuyla geleceğe odaklandı. Üniversite,hem akademik kadrosu hem de teknoparkının; bilimsel yayın, patent, girişimcilik ve yenilikçilik gibi ‘çıktılarıyla’ Türkiye’nin ilk 5 üniversitesi arasında yer almayıhedefliyor.

Vilayet Nafıa İdareleri’nin ‘Fen Memuru’ (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911’de Kondüktör Mekteb-i Âlisi adıyla kurularak ilk öğrencisini 1911’de alan Yıldız Teknik Üniversitesi, 105 yıl sonra ise Türkiye’nin Ar-Ge ve inovatif üretim ihtiyacını karşılamaya odaklandı. Yaklaşık 3 ay önce Rektör olarak atanan Prof.Dr. Bahri Şahin, eğitim öğretimde Ar-Ge ve teknoloji üreten bir üniversite yapılanmasına girdiklerini açıklıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin girişimcilik ve yenilikçilik sıralamasında 10., devlet üniversiteleri sıralamasında ise 6. sırada yer aldığını hatırlatan Şahin, “Bu sıralamalar yüzde 100 doğru mu? Bu tartışılır ancak biz ilk 5 içinde yer almak istiyoruz. Bunun kriteri de gerek bilimsel yayın, gerek patent başvurusu gerek yürütülen projelerle çıktı odaklı olmaktır” diye konuşuyor. Yürütülen ve yürütülecek projelerle ileride Yıldız Teknik Üniversitesi’nin yurtdışındaki örneklerinde olduğu gibi devlet desteğine ihtiyaç duymadan kendi kaynaklarıyla ayakta duran bir üniversite olacağını öngören Şahin, ilk olarak belirledikleri 23 projeyi önceliklendirerek hayata geçireceklerini duyuruyor.

23 proje start aldı

Bahri Şahin, tüm projeleri bir anda hayata geçirmenin mümkün olmadığını belirterek, ilk olarak kampüs içinde Akıllı Raylı Sistem Projesi’ni hayata geçireceklerini söylüyor. Ardından üniversite ve teknoparklardaki tüm laboratuvarların insan sağlığı ve iş güvenliğine göre rehabilite edilmesi, Sosyopark ve SatPark Projeleri gelecek. Şahin, Sosyopark Projesi ile üniversitenin Türkiye’nin; terör, göç, mobbing gibi sosyal sorunlarına çözüm üretilmesi için katkı sağlayacağına işaret ediyor.

Sosyal sorunları çözmeden teknik gelişimin mümkün olmadığının altını çizen Şahin, “Üniversitenin hatırı sayılır sosyal bilimcisinin bu sorunlar etrafında kenetlenerek çözüm konusunda katkı sağlamasını amaçlıyoruz. Bunun için özgürlük deniyor. Rektör olarak da şunu vaadediyorum; kişilerin bayrak ve ezan problemi yoksa herkes her istediğini söyleyebilir” diye konuşuyor. Sanat ve Tasarım Fakültesi koordinatörlüğünde Sanat ve Tasarım Park’ın (SatPark) kurulması ve tasarımı ile teknolojiyi bir çatı altında birleştirerek üniversitede, teknopark şirketlerinde patenti alınan ürünlerin görsel tasarımlarının gerçekleştirilmesini amaçladıklarını aktaran Bahri Şahin hedeflerini anlatırken şu noktalara dikkat çekiyor: “En büyük hayalimiz, disiplinler arası çalışmayı başlatmak. Örneğin; nanoteknoloji alanında birçok bölümde çalışmalar var. Bir nanoteknoloji merkezi yapıp; bu hocaları büyük projeler etrafında değerlendirmek istiyoruz. Böylece hem iyi projelerin çıkışına altyapı oluşturacağız hem de kaynak israfını önlemiş olacağız.”

Kuluçka merkezi girişimcileri bekliyor

YTÜ, 1800 akademisyen kadrosuyla hizmet veriyor, 7 bini lisanüstü olmak üzere toplam 35 bin öğrenci eğitim görüyor. Üniversite her yıl 3 bin mezun veriyor. Bahri Şahin, araştırma ve geliştirmenin kendileri için önemli olduğunu belirterek, üniversitenin bu alandaki yatırımlarını aktarıyor: “Fiziki olarak Türkiye’nin ilk 3’ü arasına giren bir Teknoparkımız var. İkitelli binasıyla birlikte teknoparkın 11 binası ve 125 bin metrekare alanı bulunuyor. Toplam 380 firma ve 6 bin Ar-Ge personeli çalışıyor.” Teknopark olarak bu yıl Yıldız Kuluçka Merkezi’ni büyüterek toplam alanlarını 4 bin metrekareye çıkardıklarını dile getiren Şahin, şu bilgileri veriyor: “Yıldız Kuluçka projesiyle girişimcilik ekosistemine yeni bir boyut getiriyoruz. İnovatif fikir sahibi olan girişimcilere iş fikri aşamasından şirketleşmeye, ticarileşmeden yatırım almaya kadar olan süreçte ofis, altyapı, atölye, laboratuvar, eğitim ve mentörlük hizmetlerini sunan bir kuluçka ve hızlandırma programı olan Yıldız Kuluçka’da mevcut durumda 90’dan fazla girişimcinin yenilikçi iş fikrini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Ulusal ve uluslararası hibe desteklerden faydalanan projelerin yer aldığı Yıldız Kuluçka’da NASA tarafından da kullanılacak olan ve yatırım alan ‘Dokunma Hissine Sahip Yapay Deri’ ve birçok ödül alan ‘Damar Görüntüleme Spreyi’ gibi gurur verici birçok çalışma bulunuyor. Kuluçkada yer alan girişimcilerin yüzde 60’ı medikal, makine imalatı, elektronik, enerji, gıda sanayi ve kimya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor ve yenilikçi bir ürün veya donanım üretmeyi hedefliyor. Yıldız Kuluçka’da bulunan firmaların hemen hepsi akademisyen, yeni mezunlar ve öğrencilerden oluşuyor. Kurulduğu günden bu yana 150’den fazla girişime destek olan Yıldız Kuluçka’da yeni ofis alanlarımızla birlikte aynı anda 250’den fazla teknolojik girişimin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek olmayı hedefliyoruz.”

Her firmaya Ar-Ge karnesi verilecek

Yıldız Teknopark’ın niteliğini artırmak için bu yıl her firmaya ‘Ar-Ge Karnesi’ uygulamasını başlatacaklarını aktaran Şahin, “Üniversiteye Ar-Ge konusunda katkısı olmayan firmaları sorgulayacağız” diyor. Şahin, devletin de tüm teknoparkları bu şekilde sorgulaması veya değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor.

Şahin, böylece teknoparkın çıktı oranını artıracaklarını anlatıyor: “Buraya ciddi kaynak aktarılıyor. Ben üniversite olarak bunun takibini yapacağım. Başarılı olanı kira desteği gibi yöntemlerle teşvik edeceğim. Bizim için bu süreçte en önemli nokta ise şirketin veya yatırımcının niyeti olacaktır. Her türlü iyi niyetin yanında olacağız. Bu kapsamda, teknoparkı öğrenciler ve öğretim elemanları ile bütünleşik bir birim haline getirmek için çalışılacak, öğretim elemanlarının en az yüzde 50'si ile Ar-Ge birlikteliği oluşturacak bir yapı meydana getirilecektir. Bu proje kapsamında firmalar ile öğretim elemanları bir yazılım ile eşleştirilerek öğretim elemanlarının katkı sağlayabileceği alanlar belirlenip, teknopark portalı ve YARBİS'e entegre edilecektir. Teknopark firmaları, öğretim elemanları ile yaptığı işbirliği ve üniversitenin Ar-Ge potansiyelinin gelişimine yaptığı katkıya göre finansal ve yönetsel olarak desteklenecektir. Araştırma-Planlama Rektör Yardımcısı’na bağlı olarak çalışacak olan ‘Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörlüğü’ kurulacaktır. Koordinatörlüğün en yakın paydaşları, yeni kurulacak ‘Proje Geliştirme ve Sanayi ile İlişkiler Merkezi, Tematik Araştırma Merkezleri’ olacaktır.”

5 üniversite Amerika’da Slikon Vadisi’nde olacak

Türkiye’de 5 üniversitenin ABD Silikon Vadisi’nde yer alacağı projenin adı Startürk. Projede Yıldız Teknik Üniversitesi’nin payı yüzde 40. Yüzde 20 payı ise İstanbul Teknik Üniversitesi alıyor. Geriye kalan yüzde 40 payı ise Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi alıyor. Yüzde 80 KOSGEB destekli projenin bütçesi 3.85 milyon dolar. KOSGEB 5 yıl destek verecek ve sonra destek vermeyerek projenin kendi ayakları üzerinde durması sağlanacak.

Silikon Vadisi’nde 400 metrekare alan kiralayacaklarını söyleyen Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güner, “Yerli şirketi kurduk. Şirketin CEO’su belirlendi. Bir yatırımcıya 10 metrekare alan kiralamayı planlıyoruz. Yaklaşık 30-40 girişimcinin Startürk projesinde yer almasını amaçlıyoruz. Alanın yüzde 80’ini başarılı ve yerli girişimcilerimize vereceğiz. Yüzde 20’lik kısmı ise ABD’li firmalara sunacağız” bilgisini veriyor.