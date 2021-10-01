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Ruanda Dışişleri Bakanı OSTİM’i ziyaret etti
Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Vincent Biruta, OSTİM’i ziyaret etti. OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı ve OSTİM Teknik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Aydın; OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Murat Yülek, OSTİM Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan ve OSTİM OSB Bölge Müdürü Adem Arıcı ve küme koordinatörlerinin yer aldığı programda, heyete, bölge ekosistemi, üretim gücü ve ticari fırsatlar hakkında bilgiler verdi.
OSB 01.10.2021, 00:01
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Başkan Orhan Aydın, Afrika genelinde; Fas, Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Somali, Güney Afrika, Nijerya, Kenya, Nijer ile işbirlikleri geliştirdiklerini kaydetti. Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Ostim Teknopark ile de işbirliği başlıklarını genişlettiklerini belirtti. Türk firmalarının ülkesinde faaliyet gösterdiğinin altını çizen Biruta, “Biz endüstriyel alandaki Türk firmalarının Ruanda’da olmasını istiyoruz. Bu amaçla OSTİM’i önemsiyoruz. Aynı zamanda teknik eğitime önem veriyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi ile de çalışmak isteriz” dedi.