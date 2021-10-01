Ruanda Dışişleri Bakanı OSTİM’i ziyaret etti

Başkan Orhan Aydın, Afrika genelinde; Fas, Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Somali, Güney Afrika, Nijerya, Kenya, Nijer ile işbirlikleri geliştirdiklerini kaydetti. Aydın, OSTİM Teknik Üniversitesi ve Ostim Teknopark ile de işbirliği başlıklarını genişlettiklerini belirtti. Türk firmalarının ülkesinde faaliyet gösterdiğinin altını çizen Biruta, “Biz endüstriyel alandaki Türk firmalarının Ruanda’da olmasını istiyoruz. Bu amaçla OSTİM’i önemsiyoruz. Aynı zamanda teknik eğitime önem veriyoruz. OSTİM Teknik Üniversitesi ile de çalışmak isteriz” dedi.