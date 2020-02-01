Tuzla OSB’lerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

Birlik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Telli, İstanbul Anadolu Yakası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çökmez,

Tuzla OSB’lerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ziyaret

İstanbul Tuzla OSB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bilal Hancı, İstanbul Deri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kopuz, Tuzla OSB’leri olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında ziyaret ettiler.

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