Teknopark İstanbul, yeşil dönüşüm fikri olan girişimcileri bekliyor

200 bin TL’lik hibenin verileceği programdan; daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış ve ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında bulunmamış girişimciler yararlanabilecek. Ekonomi ve sanayide yeşil dönüşüm hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Programa www.cubeincubation.com/basvur bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve www.tubitak.gov.tr/ adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Teknopark İstanbul olarak ülkemizin yeşil dönüşüm hedeflerinde planladığı şekilde ilerleyebilmesi, bu alanda Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesi için girişim fikri olan gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz. Kuluçka merkezimizin deneyimli ekibi yeşil ekonomimize destek sağlayacak fikri olan girişimcileri yakından destekleyecek bunun yanı sıra 200 bin TL’ye varan destekler de sunacağız” diyor.