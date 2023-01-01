Akıllı Yapılar
Akıllı ev, binanın yaşayan bir organizmaya dönüşmesi, yaşanan yerdeki tüm cihazların elektronik ortamda biraraya gelip yaşamı kolaylaştırması, konutun, ve binanın veya tesisin beklentinize ve tepkinize karşılık veren bir sistem içermesidir.
Yaşam dönüşüyor, kolaylaşıyor, hızlanıyor
"Akıllı Ev" sektörü
Bilişim sektörü ile inşaat sektörü ve mimarinin bileşiminden şaşılası bir dünya doğdu. Adı konuldu: "Akıllı Evler "Binalar" Sektörü. Ar-Ge ve teknoloji temelli uygulamada ileri bir noktaya gelindi. Kimse ilgisiz kalamayacak.
Binalar kendi altyapısı, su, elektrik ve doğalgaz gibi tek sistemdi. Buna network altyapısı eklendi. Ses, veri ve bilgi iletişim sistemleri bu sayede tek bir çatı altında toplandı. Şimdi bir diğer altyapı olarak olarak Bina Otomasyon Sistemleri geldi. Güvenlik ya da kamera sistemi, ısı değişimlerini ayarlayabildiğiniz havalandırma sistemleri vb. gibi. Akıllı evde binada tüm bu sistemler aynı platforma oturuyor; yüksek güvenlik önlemlerini sağlayan CCTV (kapalı devre kamera sistemleri), yangın algılama, kartlı geçiş ve hırsız alarm sistemleri, enerji verimliliği HVAC (ısıtma-soğutma-iklimlendirme sistemleri) ve aydınlatma otomasyonu ve enerji izleme sistemleri gibi çözümler birarada sunuluyor; yönetim tek bir noktada kuruluyor. Adı da; EcoStruxure mimarisi.
Neler oluyor neler...
Binanın kendisinde network ve bu servisi sağlayacak bir servis sağlayıcı bulunuyorsa;
- Ev teknolojileri dediğimiz mikserler, kahve makinesı ve mutfak robotları gibi mutfak aletleri; televizyonlar, müzik setleri, DVD oynatıcılar, videolar; buzdolapları, çamaşır ve bulaşık makineleri, otomatik garaj kapıları, ışık seviyesi ayarlanabilir lambalar, telsiz telefonlar, elektrik süpürgeleri ve daha bunlar gibi birçok cihaz birbirleriyle konuşabiliyor.
- Televizyonlar, müzik setleri ve hatta garaj kapıları için uzaktan kumandalar, kahve makineleri için zamanlayıcılar, kullanıcıya birçok seçenek sunan çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolapları daireye koyulan bir pano ile sesli komutlarınızı algılayarak çalışabiliyor.
- Akıllı ev sistemleri alışkanlıklarını koruyarak isteğe ve ihtiyaca göre şekillendiriliyor; teknoloji sizin yaşam tasarımınıza ayak uyduruyor; kişisel bilgisayarlarla veya uzaktan kumanda ile ya da telefonla yönetiliyor.
- Evin bir köşesine yerleştirilecek bir hareket algılayıcısı; siz evde yokken veya uykudayken hırsızlığa karşı bir alarm tetikleyicisi olarak kullanılabilirken siz evde iken odaya girdiğinizde ışıklar yanıyor, odasında uyuyan bebeğiniz hareketlendiğinde veya bakım altında tutulması gereken bir kimse uzun süre hareketsiz kaldığında size telefonla bir uyarı gönderiliyor. Aynı hareket algılayıcı evin dışına yerleştirilerek siz tatildeyken eve yaklaşan birisi olduğunda müzik seti çalıştırılarak veya ışıklar yakılarak evin dolu olduğu izleniminin verilmesi amacıyla da kullanılabiliyor.
- Her kontrol tek bir sistemle sağlandığından ev içindeki her şeye, uzaktan kumanda, kontrol paneli, telefon veya internet yoluyla aynı rahatlıkla kumanda edilebiliyor.
- 160 farklı bölge ve toplam 80.000 watt'a kadar aydınlatma kontrolü sağlanıyor. Işıklar dakika, saat, gün, haftalık olarak programlanarak istenilen saatte açılıp kapanabiliyor. Işık seviyeleri yüzde 1?lik dilimlerle 0-100 arası seviyede çeşitlendiriliyor. Güneşin doğuş-batışına göre aydınlatma seviyeleri ayarlanabiliyor. Işıklar konforun yanısıra güvenlik için de kullanılıyor, izinsiz girişlerde tüm ışıklar alarm durumuna geçiyor.
Cihazlar boyun eğiyor
- 40 adete kadar cihaz tek merkezden kontrol edilebiliyor. Müzik seti, TV ve diğer tüm elektrikli cihazlar, panjurlar, perdeler otomatik olarak açılıp kapanıyor, haftalık programlanıyor. Panjurlar ve perdeler güneşin doğuş ve batışına göre ayarlanabiliyor.
- Telefon veya kapı zili çaldığında müzik seti, TV, elektrik süpürgesi gibi sesli çalışan cihazlar otomatik olarak kapanıyor; telefon görüşmesinden sonra yine otomatik olarak açılıyor.
Isıtma-soğutma da size tabi
- Sistemle kombi ve klima kontrolü sağlanıyor. Ev içinden veya dışından telefon ile istenilen sıcaklık derecesi ayarlanıyor. Haftalık sıcaklık programları yapılıyor. Sistem olağandışı sıcaklık artış ve düşüşlerinde telefonla uyarıyor.
- 5 farklı ısı bölgesi oluşturuluyor, farklı odaların farklı derecelerde sıcaklıkları ayarlanabiliyor.
Güvenlik içinde güvenlik
Akıllı ev sistemiyle 16 ayrı güvenlik bölgesi oluşturulabiliyor. Her bölge bağımsız programlanıyor. Böylece alarm durumlarında problemin hangi bölgede olduğu sistem tarafından belirleniyor. Örneğin; yatak odasında, salonda mı, tıbbi yardım, hırsız, yangın, su taşkını, gaz kaçağı, sabotaj konusunda mı, ayıklayarak haber veriyor.
- Hırsız alarmı: Alarm durumunda siren ile beraber evin tüm ışıkları yanıp sönüyor. Bu da gece çok uzakta bulunan görevliler için görsel uyarı oluyor.
- Yangın alarmı: Alarm durumunda evin tüm ışıkları otomatik olarak yanarak kolay kaçış imkanı sağlıyor.
- Gaz alarmı: Alarm durumunda gaz vanasını kesiyor aynı anda telefon ile uyarıyor.
- Deprem alarmı: Deprem anında gaz ve elektriği keserek yangın oluşumunu engelliyor.
- Taşkın alarmı: Herhangi su taşkını durumunda su vanasını keserek önlem alıyor.
- SOS: Evde çok acil durumlarda (hırsızlık, yangın ve tıbbi) gerekli yerlere haber verme özelliği sayesinde direkt kontrol panelinden tek tuşa basarak konu ile ilgili kişi ve birimlere sistemin haber vermesi sağlanıyor.
- Logbook: Son 100 olayın kaydı tutuluyor.
- İstenen bölgelere panik butonları konabiliyor. Örneğin; banyoya yerleştirilen panik butonu sayesinde herhangi düşme veya fenalaşma durumunda butona basıldığında tıbbi yardım çağrısı yapılıyor.
- Tüm alarm durumlarında yukarıda aldığı önlemler dışında sisteme kaydedeceğiniz 4 adet telefon numarasını, telefonlardan biri cevap verene kadar aramaya devam ediyor. Bu dört numara dışında 2 adet monitoring numarası güvenlik şirketine bağlanmak için bulunuyor.
Panik hayatınızdan çıkıyor
- CARDIO: Olası sabotajlara karşı sistemi güvenliğe alıyor. Herhangi bir kablonun kesilmesi, herhangi bir sensör kapağının açılması durumunda alarm durumuna geçiyor. Elektrikler kesik olduğunda dahi güvenlik sistemi çalışıyor.
- Sisteme giriş için 8 adet kullanıcı kodu, 1 adet Kolay çıkış kodu ve 16 adete kadar dijital anahtar mevcut.
- Bir adet panik kodu var. (Kötü niyetli kişiler tarafından tehdit yolu ile alarm sisteminin devre dışı bırakılmak istendiği bir durumda kullanıcı kodu yerine panik kodu girildiğinde, alarm devre dışı kalmış gibi görünür (siren çalmaz, ışıklar yanıp sönmez) ama telefon ile arayarak bu durumu kayıtlı numaralara bildirir.
Senaryo yazın, sistem oynasın
- Giriş, çıkış, tatil, gece vb. senaryolarınıza göre sistem çeşitlendirilmektedir.
- Tek tek yapılması gereken ayarlar, senaryonuz varsa tek tuşla onu devreye sokuyor.
Örnek çıkış senaryosu: Evden çıkılırken ekrana basit bir dokunuşla güvenlik sistemi devreye girer, oda sıcaklıkları ayarlanır, tüm ışıklar, perdeler ve cihazlar kapanır, bahçe istenilen saatte sulanır? vs.
Örnek giriş senaryosu: Eve giriş yapıldığında güvenlik sistemi devre dışı olur, oda sıcaklıkları ayarlanır, gerekli ışıklar yanar, perdeler açılır ve müzik çalmaya başlar?vs.
Aklınızı sisteme devredin!
- Aydınlatma, cihaz, sıcaklık, sulama, panjur, güvenlik, caydırma, hatırlatma gibi farklı programları yaptırıyorsunuz. Örneğin düzenli seyredilen bir program için televizyonun o saate açılması sağlanıyor.
- Eve veya işyerine giriş çıkışlar ve alarm durumları kaydediliyor. Kimin saat kaçta girdiği, çıktığı görülüyor. Anahtarsız kapı açma ve kilitleme imkanı sağlanıyor.
Sistem kurulurken binanın bulunduğu bölgenin enlem ve boylamı kaydediliyor, sistem güneşin doğuş ve batış saatlerini hesaplıyor, ayrıca gün ışığından faydalanmak için yapılan saat düzenlemeleri sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak girilen programların istenilen zamanlarda çalışması garanti altına alınıyor.
- Evdeki tüm sistemler optimum ayarlarında kullanılacağı için enerji (para ve zaman) tasarrufu sağlanıyor.
Ve istenilen her şey!
Akıllı ev-bina-sektörü geometrik büyüyor.
GELECEĞİN BİNALARI İSTANBUL'A GELDİ
BEST'12 Bina Elektrik, Elektronik, Mekanik ve Kontrol Sistemleri Fuarı, istanbul'da, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda, bina elektronik sistem teknolojileri alanında birbirini tamamlayan tüm sektörleri aynı çatı altında buluşturdu. Fuar, yatırımcı, danışman ve karar vericilerin oluşturduğu ziyaretçi profiline "bütünleşik çözüm" sunma hedefiyle alanında öncü ve seçkin markaları buluşturdu.
Bina otomasyonu, güvenlik sistemleri, yangın güvenliği, iklimlendirme, aydınlatma sistemleri, ses/ışık ve görüntü sistemleri, veri iletişim sistemleri ve enerji sistemleri başlıklarıyla teknolojik binaları konu alan fuarda aynı zamanda tüm katılımcı firmaların birbirleriyle ve doğru hedef kitlesiyle buluştuğu teknoloji zirvesi gerçekleşti. Fuar alanında kurulan "Teknoloji Noktası"nda, akıllı teknolojilerle donatılmış ev, AVM, ofis ve otellerdeki tüm sistemler, katılımcılar tarafından birebir denenerek akıllı binaları daha yakından tanıma fırsatı sunuldu.
Aynı zamanda bir teknoloji zirvesi olarak kurgulanan BEST'12 ile eşzamanlı olarak düzenlenen panel ve zirvelerde, bina elektronik sistem teknolojileri alanındaki son teknoloji ve gelişmeler; sektör duayenleri, akademisyenler ve alanında uzman şirketler tarafından masaya yatırıldı. Konut ve binalara akıllılık özelliği kazandıran tüm bu sistemler etkinlik süresince düzenlenen "Geleceğin şehirleri ve Teknolojik Binaların Rolü", "Bina Otomasyon Sistemleri ve Sağladığı Avantajlar", "Akıllı şehirler-Veri ve Veri iletişim Sistemleri", "Yüksek Binalarda Yangın Güvenliği", "Güvenlik Sistemleri-IP Teknolojileri", "Aydınlatma Tasarımı ve Yeni Trendler", "Çevreci Binalar ve Sertifikasyonlar" panellerinde sektörün profesyonelleri tarafından ele alınarak geleceğin şehirlerine ışık tuttu. Teknolojik binalar alanında faaliyet gösteren tüm firmaları aynı platformda biraraya getiren BEST'12 Fuarı, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçileri de katılımcı firmalarla buluşturdu.
Fuarın açılışında konuşan Çevre ve şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mücahit Demirtaş, akıllı binaların artık kentsel dönüşümle birlikte enerji verimliliği alanında her türlü yeni teknolojinin üretildiği bir faaliyet alanı olduğunu söyledi. Demirtaş, bakanlıklarının en ana lokomotif görevinin kentlerin çöküntü bölgeleri ve deprem riskli bölgelerinin dönüştürülmesi olduğunu ifade etti. Bu nedenle akıllı yapı teknolojileri konseptinin uygulamalarıyla ilgili sektöre yol açıcı olduklarını kaydetti.
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Başkanı Sermet satır, Türkiye'de artık lisanssız elektrik üretilebileceğini ve mesken düzeyinde üretim yapılabileceğini söyledi. Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ismail Turanlı, Türkiye'nin son 5 yılda inanılmaz bir yapılaşma sürecine girdiğine dikkat çekti. Elektrik Mühendisleri istanbul şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin, "Binanın akıllısı olmaz, bugün akıllı bina olarak adlandırılan yüksek teknolojili mühendislik harikaları" dedi. Türkiye Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Abdullah Kaya, akıllı yapı teknolojilerinde enerji verimliliğinin çok önemli olduğunu dile getirdi.
Bileşim Yayıncılık ve Fuarcılık Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Üstün, bina otomasyonu, güvenlik sistemleri, yangın güvenliği, iklimlendirme, aydınlatma sistemleri, ses, ışık ve görüntü sistemleri, veri iletişimi sistemleri ve enerji sistemlerinin oluşturduğu BEST'12 Fuarı'nın bu anlamda bir ilke imza attığını söyledi. Enerji verimliliği konusuna değinen Üstün, "BEST'12 Fuarı enerji verimliliği sağlayan sistemlerden, insanların güvenlik ve konfor ihtiyaçlarına uzanan bir dizi faydayı sergilemek amacıyla düzenlenmektedir. Her yıl katlanarak büyüyeceğine inandığımız BEST Fuarı'nın yanısıra düzenlenen zirvede çok sayıda panel, konferans ve çözüm gösterileri ile teknolojiyi yaratanlarla satın alanlar arasında bilgi paylaşımını ve tercih edilecek sistemlerin bilinçli seçimine katkı yapmayı amaçlamaktayız" dedi.