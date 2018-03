2012 Ar-Ge, 2013 büyüme

Akova Makine Sanayi, 2012 yılında gerçekleştirdiği Ar-ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla Akospray markalı ahşap boyama makinelerinde çıtayı yükseltti. Makinenin hem performans niteliğini artırırken hemde maliyet avantajı sağlayan Akova, bu yıl itibarıyla da yurtdışına odaklanacak.





Akova Makine Sanayi, 2012 yılında gerçekleştirdiği Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla Akospray markalı ahşap boyama makinelerinde çıtayı yükseltti.

Makinenin hem performans niteliğini artırırken hem de maliyet avantajı sağlayan Akova, bu yıl itibarıyla da yurtdışına odaklanacak.

Boya sektörüne yönelik makine imalatı yapan Akova Makina Sanayi, Akospray markasıyla sektöründe büyümeye devam ederken 2013 itibarıyla da yurtdışını hedefliyor. Her yıl cirosunun yüzde 65- 70’ini Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarına ayıran Akospray’ın en önemli artısını ise müşteriye uygun üretim stratejisi oluşturuyor. Sipariş üzerine üretim yapan firmanın büyüme stratejisini ise referans sistemi oluşturuyor. Sektördeki tecrübesi 1986 yılına dayanan Akova Makine Sanayi, cila hatları üretiminde uzman. Son 8 yıldır ahşap sektöründe hızla büyüyen Akospray, üretimde verimliliği arttırma, malzeme firesini en aza indirme, zamanından ve iş gücünden yüksek performans alabilme gibi özellikleri yüksek makineler üretiyor.

Temel hedeflerinin müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu söyleyen Akospray Ahşap Boyama Makineleri ve Endüstriyel Makine Ekipmanları Üretim Müdürü Enver Akova, yürüttükleri Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarıyla ürünün niteliğini arttırarak müşteri memnuniyetine odaklandıklarını belirtiyor. Bu nedenle 2012 yılını tamamen Ar-Ge ve Ür-Ge’ye ayırdıklarını kaydeden Akova, ‘Master 1400, 2200 ahşap boyama makineleri’ üzerine yürüttükleri çalışmalar ile ürünün niteliğini arttırdıklarını ve performansı yüksek olmakla beraber kullanıcısına maliyet avantajı sağlayan bir yapıya dönüştürdüklerini açıklıyor. Bu nedenle 2013 yılının kendileri için önemli olduğunu kaydeden Enver Akova, şu bilgileri veriyor: “Bizim için önemli olan makinenin işlevselliğidir. Tüm yaptığımız çalışmalarda bu işlevselliği artırmaya odaklıdır. Makinemiz kaplama yapılmayan boyama gerektiren ürünlerde kullanılıyor. Geçen yıl 8-9 ay yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla makinenin niteliğini arttırarak her türlü boya işini yapabilme özelliğine kavuştuk. Mevcut makinede de hammadde kaynaklı sebepler nedeniyle belli bir işin üstüne çıkılamıyordu. Şimdi ise bu tür bir sorun yaşanmıyor.”



Yurtdışında rekabet edecek

Ürünün geliştirilme işi tamamlandığı için 2013’ten umutlu olduklarını kaydeden Akova, sektörde mobilyada kaplama yerine boya kullanımının arttığını ve birçok işletmenin de yapılanmasını buna göre yeniden şekillendirdiğini aktarıyor. Akova, yeni yılda sadece yurtiçi değil yurtdışını da hedeflediklerini belirterek, “Ürünümüz Uzakdoğu ve Avrupa menşeli ürünler ile kıyaslanır hale gelmiştir. Makinemiz her türlü üretime uyum sağlamaktadır. Ülke araştırmalarımız henüz yapılıyor. Ama yerli üretimle makinenin maliyetini düşürdüğümüz için avantajlı olduğumuz bir dönem olacaktır” açıklamasını yapıyor. Yaptıkları çalışma sonrasında ürünün fiyatında yarı yarıya avantaj sağladıklarını açıklayan Akova, makineyi alacak üreticilerin performansı yüksek makine ile rahat edeceğini anlatıyor.



Bu yıl robotik sistem devreye girecek

Enver Akova, bu yıl ayrıca makinede robotik sisteme geçmeyi planladıklarını bu yönde Ür-Ge çalışmalarına başladıklarını açıklıyor. Robotik sistemin ağırlıklı otomotiv sektöründe kullanıldığını hatırlatan Akova, “Boya işinde bazen düz alanların dışında sandalye gibi üç boyutlu ürünlerin boyanması gerekiyor. Ya da hassas boyama gerektiren ürünler içinde robotik sistem avantaj sağlayacaktır. Robotik boya sistemi ile müşterinin her türlü boyama işlemini yürütecek makineler sunmuş olacağız” diyor. Akospray ismiyle üretilen makineler şunlardan oluşuyor: (Master 1400,2200) Ahşap boyama makinesi, 1400 2200 kurutma makineleri, Eko 1400 2200 ahşap boyama makineleri, Expert 500 kasa pervaz boyama makinesi, Speedy 300x6 300x8,300x10, 300x 12 kasa pervaz zımpara makinesi, Speedy 1000x6 kapı zımpara makinesi, Elle atım kabinleri, Manüel boyama ve kurutma odaları, Zımpara odaları, Dinlendirme odaları, Toz alma makinesi, Polish odası, Ar-Ge odası ve çeşitli aşındırma (zımpara) makineleri.