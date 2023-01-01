Akbank’la POS’u olmayan KOBİ kalmayacak

Akbank son olarak KOBİ’lere aylık sabit ücret ödeyerek POS kullanma imkanı sağlayan EkoPOS’u sunuyor.





Sektördeki ilk taksitli işlem yapan POS tarifesi olma özelliğini taşıyan EkoPOS maliyet avantajı ile özellikle düşük POS cirosuna sahip esnaf müşterilere büyük kolaylık sağlayacak. EkoPOS’tan yararlanmak isteyenler, aylık cirosuna uygun olan tarifeyi seçerek sadece sabit bir ücret ödeyecek.

Akbank Ticari ve KOBİ Bankacılığı’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Gür, “Maliyetli bir ürün olan POS’a artık tüm müşterilerimizin rahatlıkla sahip olmasını sağlıyoruz” dedi.