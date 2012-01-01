Bircom yüzde 70 büyüyecek

Türkiye’nin önde gelen iletişim teknolojileri şirketlerinden Bircom, 40’ıncı yılını kutladığı 2012 yılında da çift haneli büyüme rakamına ulaşırken





Türkiye’nin önde gelen iletişim teknolojileri şirketlerinden Bircom, 40’ıncı yılını kutladığı 2012 yılında da çift haneli büyüme rakamına ulaşırken, 2013 yılı büyüme hedefini yüzde 70 olarak belirledi. Bircom CEO’su Burçin Bircanoğlu, 2012 başarısından motive olduklarını, 2013’te, odaklı oldukları yazılım, teknik destek, IP ürünleri, kulaklık ve GSM ürün gruplarıyla hedefe yürüyeceklerini kaydetti.

