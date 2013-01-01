GlassHouse Türkiye: “Yüzde yüz Türk şirketi“

GlassHouse 2013'e "yüzde yüz Türk şirketi" olarak giriyor.





Veri yedekleme ve tekilleştirme pazarının Türkiye'deki öncüsü GlassHouse Türkiye, yılı büyük-küçük birçok kurumda hayata geçirdiği 200 yeni proje ve çalışmalarından dolayı layık bulunduğu 2 özel ödül ile geride bırakıyor. GlassHouse 2013'e "yüzde yüz Türk şirketi" olarak giriyor. GlassHouse Türkiye Genel Müdürü Emre Pekar, "Her ölçekteki kurum için önemli bir konu haline gelen "Bulut" teknolojisi alanında 2013'te de, yapacağımız başarılı çalışmalar, hayata geçireceğimiz önemli projeler ve portföyümüze katacağımız yeni şirketlerle "Zirvedeki yalnızlığımız"ı sürdüreceğiz.