IDC'ye göre NComputing büyük oyuncu

Masaüstü sanallaştırma teknolojilerinin öncülerinden NComputing, IDC MarketScape:"Global İstemci Sanallaştırma 2012 Tedarikçi Analizi" 2012 raporunda, piyasadaki "Büyük Oyunculardan" biri olarak gösterildi.





Masaüstü sanallaştırma teknolojilerinin öncülerinden NComputing, IDC MarketScape:"Global İstemci Sanallaştırma 2012 Tedarikçi Analizi" 2012 raporunda, piyasadaki "Büyük Oyunculardan" biri olarak gösterildi. Şirketin, 4 milyondan fazla satan amiral gemisi ürünü vSpace® masaüstü sanallaştırma yazılım platformu, günlük 20 milyon kullanıcıyı temsil ediyor.