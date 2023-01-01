IFS’den ‘Applications 8’ geliyor

Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarında öncü IFS, üretim, servis ve varlık yönetimi, proje yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi ile finans yönetimini de içine alan bir işletmenin tüm süreçlerine yönelik çözüm sağlıyor;





Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarında öncü IFS, üretim, servis ve varlık yönetimi, proje yönetimi ve tedarik zinciri yönetimi ile finans yönetimini de içine alan bir işletmenin tüm süreçlerine yönelik çözüm sağlıyor; çözümlerini lokal bilgi ve deneyimi ile birleştirerek her ülkede kendisinin hizmet verdiği bir ağ sunuyor. IFS Türkiye, 2013 yılında piyasaya sürülecek yeni versiyonu IFS Applications 8'in de çalışmalarını tamamladı.