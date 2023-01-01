Koleksiyon Mobilya TURQUALITY® ile Avrupa, Ortadoğu ve Rusya’da büyüyecek

TURQUALITY® Programı’na dahil olduktan sonra yurtdışında mağazalaşma konusunda düğmeye basan Koleksiyon Mobilya, İngiltere ve Mısır’da kendi mağazalarını açtı.





TURQUALITY® Programı’na dahil olduktan sonra yurtdışında mağazalaşma konusunda düğmeye basan Koleksiyon Mobilya, İngiltere ve Mısır’da kendi mağazalarını açtı. Avrupa, Ortadoğu ve Rusya’da bayi ve temsilcilik ağıyla büyüyen Koleksiyon Mobilya, bu bölgelerde açacağı yeni satış noktaları ve mağazalarla marka görünürlük ve bilinirliğini artırmayı, daha sonra da bölge müdürlükleri kurmayı hedefliyor. Koleksiyon Yönetim Kurulu Üyesi Doruk Malhan, “TURQUALITY® desteği ile uluslararası pazarda global oyuncu olma yolunda ilk adımları atıyoruz” diye konuştu.

