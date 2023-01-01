Siemens’in yeni sigorta şalteri, elektrik kaynaklı yangınları önlüyor

Siemens’in yeni yangın koruma şalteri, elektrik kaynaklı yangınların önüne geçiyor.





Siemens’in yeni yangın koruma şalteri, elektrik kaynaklı yangınların önüne geçiyor. Bir elektrik kurulumundaki atlamaları tespit eden cihaz, devreyi otomatik olarak kapatıyor. Tesisattaki arızalar, elektrik devrelerindeki voltaj yüklenmelerinden kaynaklanabileceği gibi, ucu açık bir bağlantıdan da meydana gelebiliyor. Daha önceleri bazı arızalar sigortayı attırabilirken, bazıları ise tespit edilemiyordu. Yeni yangın koruma şalteri, her türlü atlamayı tespit ederek, bu açığı etkin biçimde kapatıyor.