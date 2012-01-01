Türk Telekom Grubu büyüyor

Grup CEO’su Hakam Kanafani’nin açıkladığına göre, Türk Telekom gelirleri 2012 yılında yüzde 6.4 artarak 12.7 milyar TL’ye ulaştı. Grup aynı yılda 2.4 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.





FTTC ile ulaşılan 4 milyon haneye ek olarak FTTH/B (eve/binaya kadar fiber) ile 1.9 milyondan fazla haneye altyapı sağladı. Grup bünyesindeki TTNET milyonlarca müşterisine yüksek hızda internet, televizyon, mobil geniş bant ve Wi-Fi hizmeti içeren eşsiz çoklu oyun paketleri sundu. Türkiye’nin lider IPTV servisi Tivibu’nun popülaritesi arttı. Grubun mobil şirketi Avea’nın geliri 3.5 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı; 730 bin net yeni müşteri kazandı.