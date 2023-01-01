Turkcell Partner Program'da hedef inovasyon

Turkcell Partner Programı





Etkin "iş ekosistemleri"nden olan Turkcell Partner Program, 21 iş ortağıyla başladığı yolculuğun 10. yılında 200'ü aşkın iş ortağı ve 10 bini aşkın istihdam rakamına ulaştı. 10 yıl önce birlikte yola çıkılan iş ortaklarının ödüllendirildiği törende konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Kocabaş: "Türkiye'de açık inovasyon kavramını mobil iletişim ve uygulamalara Turcell getirdi. Hedefimiz iş ortaklarımızla birlikte açık inovasyonu bilgi teknolojileri alanına da yayarak Türkiye'nin rekabet gücünü beraber artırmak" dedi.