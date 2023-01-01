Ülker Golf'un ERP seçimi: CANIAS

Natura Gıda CANIAS ERP ile çalışmaya karar verdi.





ERP Ülker Golf markasının üreticisi Natura Gıda, titiz bir araştırma sürecinden sonra ERP projesinde CANIAS ERP ile çalışmaya karar verdi. Proje, Natura Gıda'nın Bursa'daki fabrikasında ve İstanbul ofisinde paralel olarak yürütülecek. CANIAS ERP projesi, Üretim, Satış, Satın alma, İhracat, İthalat, Kalite Kontrol, Muhasebe, İnsan Kaynakları, Lojistik, Bakım, Ar-Ge ve Pazarlama departmanlarını kapsayacak şekilde, tüm şirkette kullanılan tek çözüm haline getirilecek.