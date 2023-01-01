Avrupa Yatırım Bankası'ndan Türk Telekom'a 70 milyon avro

Avrupa Yatırım Bankası'ndan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kullanılmak üzere Ar-Ge kredisi alan ilk şirket oldu.





Türk Telekom Türkiye'de bir ilke daha imza attı; Avrupa Yatırım Bankası'ndan bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kullanılmak üzere Ar-Ge kredisi alan ilk şirket oldu. Kredi 70 milyon avro oldu. Türk Telekom Grup Finans Başkanı Mustafa Uysal, "70 milyon Euro, Ar-Ge alanında büyük bir yatırım demek. Her geçen yıl Ar-Ge'ye daha fazla bütçe ayırıyoruz. Türk Telekom Grubu olarak sadece 2012 yılı için Ar-Ge harcamalarımızın 176 milyon TL'ye ulaşmasını öngörüyoruz. Bu krediyle elde edeceğimiz kaynağı Dijital Yaşam Dönüşümü odağında inovatif ürün, servis ve teknolojiler geliştirmek için araştırma projelerinde kullanacağız." dedi.

Kredinin önemini vurgulayan EIB'nin Türkiye'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Pim van Ballekom, "inovasyon ve ileri bilgi teknolojileri desteği EIB'nin önceliklerinden biri. Amacımız, eğitim, araştırma ve inovasyon üçgenine dayalı rekabetçi bir ekonominin gelişimini teşvik etmektir." diye konuştu.