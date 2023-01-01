Bank Asya’nın zirvesinde değişim

Bank Asya, yeni bir yapılanmaya gitti.





Buna göre Bank Asya’nın Genel Müdürlük görevini yürüten Abdullah Çelik, Bank Asya Grup Şirketlerinin İdaresinden Sorumlu Koordinatör sıfatıyla atanırken, Çelik’ten boşalan Genel Müdürlük görevini ise Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini sürdüren Ahmet Beyaz devraldı. Bank Asya Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erhan Birgili, “ Yeni yapılanma, Banka Asya ve grup şirketlerinin finansal holding olması yönünde atılan ilk adımdır” diye konuştu.