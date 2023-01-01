Borusan’dan; ‘Annemin İşi Benim Geleceğim’

Kadın istihdamını artırma amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor.





Borusan, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik alandaki öncelikli konularından biri olan ‘kadın istihdamını artırma’ amacıyla yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. Borusan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile çocuk bakımı nedeniyle çalışma imkanı bulamayan kadınlara yönelik ‘Annemin İşi Benim Geleceğim’ adlı projeyi başlatıyor. Bu kapsamda, Türkiye genelinde 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB), 0-6 yaş grubu çocukların bakım ve okul öncesi eğitim hizmeti alacağı kreş ve gündüz bakım evleri inşa edilecek.

‘Annemin İşi Benim Geleceğim’, iki Bakanlık arasında geçtiğimiz yıl imzalanan protokol kapsamındaki işbirliği alanlarından biri olan ‘OSB’lerdeki kreş sayısını artırma’ hedefine, önümüzdeki 4 yılda 75 - 150 çocuk kapasiteli 10 kreş inşa ederek katkıda bulunacak.

Borusan bu projeyle, kadınlara destek olarak, sanayi alanında daha fazla kadın çalışanın istihdam edilmesini hedefliyor. Kadınlar gönül rahatlığıyla çalışırken, çocuklarına Borusan Neşe Fabrikası adlı kreşlerde neşeli, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlanacak. İlk Borusan Neşe Fabrikası, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde açılacak. 2013 yılı içinde Malatya II, Şanlıurfa, Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgeleri’nde de Borusan Neşe Fabrikaları’nın yapımına başlanacak.