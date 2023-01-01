ÇATIDER çatılarda dolaşıyor

Moda Deniz Kulübü?nde gerçekleşen "Aynı Çatı Altında 10 Yıl" temalı etkinliğe, ÇATIDER üyesi firmalar, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.





Kentsel dönüşüm süreciyle birlikte daha da hızlı büyüyeceği öngörülen ve 2012 yılında 130 milyon metrekare büyüklüğe ulaşan çatı kaplamaları sektörünün sivil toplum örgütü Çatı Sanayici ve iş Adamları Derneği (ÇATIDER), 10. yılını kutladı. Moda Deniz Kulübü'nde gerçekleşen "Aynı Çatı Altında 10 Yıl" temalı etkinliğe, ÇATIDER üyesi firmalar, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı Atila Gürses, çatılarla ilgili önemli sorunlara dikkat çekti. Gürses, Türkiye'nin çatı kaplama sektöründe dünya pazarından yaklaşık yüzde 1.3'lük pay aldığını ifade ederek bu payı artırmayı, Türk çatı sektörünü gelecekte dünya pazarlarında söz sahibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı ve 16 milyon binanın çatı ve cephe yalıtımı olmadığını hatırlattı.