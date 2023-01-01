Dijital iletişim ile markanıza güç katın

2010 yılından itibaren dijital iletişim hizmeti veren Bi' Fark Yarat iletişim Danışmanlığı yaptığı projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor.





2010 yılından itibaren dijital iletişim hizmeti veren Bi' Fark Yarat iletişim Danışmanlığı yaptığı projeler ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Siberalem, idefix, Adıgüzel Eğitim Kurumları, Zertum Organik Zeytinleri, Hilly Hotel ve Türkiye'nin ilk ve tek şirket evlendirme portalı sirketortagim.com gibi birçok markanın dijital iletişim danışmanlığını yapan Bi' Fark Yarat; aynı zamanda interaktif oyunlar, mobil uygulamalar, Facebook uygulamaları gibi dijital projeye de imza atıyor. Türkiye?nin internet kullanımı ile dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Bi? Fark Yarat Kurucu Ortağı Behice Sayat, "Türkiye'de dijital alan henüz gerçek kıymetine kavuşmuş değil. Oysa bugün ülkemizde dijital iletişim gerek uygun bütçe kullanım avantajı, gerek ise hedef kitlenizi segmente etmeyi sağlayan yapısı ile sizi tüketicilerinizle buluşturacak yegâne kanaldır" dedi. Özellikle KOBİ'lerin gelişimi açısından sağladığı maliyet avantajı ile dijital iletişimin tüm markalar açısından kullanılması gerektiğine inandığını belirten Sayat, "Dijital iletişim ile reklam yatırımınızın sonuçlarını ölçümleyebilecek, böylece bu yatırımın geri dönüşlerini net olarak görebileceksiniz, bu diğer pazarlama iletişimi araçlarına göre ciddi bir avantaj" diye belirtti.



