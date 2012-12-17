eTR Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

17 Aralık 2012, Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.





TÜSiAD ve TBV (Türkiye Bilişim Vakfı) tarafından bu yıl 10.'su yapılan eTürkiye (eTR) Ödülleri, 17 Aralık 2012, Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Toplam 56 başvuru arasından finale kalmayı başaran 22 projeden ödül kazananlar 16 kişiden oluşan jürinin elektronik oylaması sonucunda belirlendi. Buna göre; "Kamu Kurumlarına Yönelik Kategoriler"de; "Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler" kategorisinde iki proje ödülü paylaştı:

Milli Kütüphane Başkanlığı "Görme Engelli Vatandaşlara Sesli Kitap Hizmeti" projesi ve Söke Ovası Sulama Birliği, "Söke Ovası Akıllı Sulama Projesi (Akıllı Ova)", "Kamudan iş Dünyasına e-Hizmetler" kategorisinde Adalet Bakanlığı "UYAP Kurum Portal Bilgi Sistemi", "Kamudan Kamuya e-Hizmetler"" kategorisinde ise içişleri Bakanlığı "e-içişleri" projesi adlı projeler ödül aldı.

"Yerel Yönetimlere Yönelik Kategoriler"de ise; Büyük Ölçekli Belediye Kategorisi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi, "Konya şehir Rehberi Uygulaması", Orta Ölçekli Belediye Kategorisi'nde Bakırköy Belediyesi "Artırılmış Gerçeklik (AG) Destekli Afet Yönetimi ve Mobil Belediyecilik Uygulamaları" adlı projeler ödüle layık görüldü.



