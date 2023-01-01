Index Bilgisayar, “yılın distribütörü“ seçildi!

Türkiye'nin önde gelen Bilişim Teknolojileri şirketi Index Bilgisayar, Microsoft Türkiye'nin 2012 yılı içinde 21 kategoride birinci gelenleri ödüllendirdiği iş Ortakları Toplantısı'nda "yılın distribütörü" ödülüne layık görüldü.





Türkiye'nin önde gelen Bilişim Teknolojileri şirketi Index Bilgisayar, Microsoft Türkiye'nin 2012 yılı içinde 21 kategoride birinci gelenleri ödüllendirdiği iş Ortakları Toplantısı'nda "yılın distribütörü" ödülüne layık görüldü. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde Bitmiş Ürün (FG-Finish Goods) lisans kategorisinde yaygınlık, en büyük ciro, etkinlik sayısı ve büyüme kriterleriyle değerlendirilen Index Bilgisayar, Türkiye genelinde Microsoft ürünlerinin satışı ve dağıtımı konularında göstermiş olduğu başarılar sayesinde geceden ödülle ayrıldı.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Index Bilgisayar Genel Müdürü Atilla Kayalıoğlu, "Bu başarımızın kaynağı olan çalışanlarımız ile iş ortaklarımıza, aynı zamanda bu değerli ödülü bize layık gördüğü için Microsoft'a teşekkür ediyoruz" dedi.



