İstanbul’da ‘ticaretin simgesi’ değişti

İstanbul Ticaret Odası, yeni logosuna da kavuştu.





İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Teknopark İstanbul’a, ÖZİMEK’ten İhracata İlk Adım’a hayata geçirdiği çok sayıdaki öncü projelerle artık sadece tek şehrin değil tüm Türkiye’nin uluslararası ticaretine yol gösteren bir kuruma dönüşen İstanbul Ticaret Odası, gelecek vizyonuna paralel son yıllarda daha da gelişen ve güçlenen kurumsal kimliğini en iyi şekilde yansıtacak yeni logosuna da kavuştu.

Türkiye’nin marka kimliği duayenlerinden Bülent Erkmen yönetimindeki BEK Tasarım tarafından tasarlanan yeni logo, Türk ticaretinin uluslararası alanda güçlü simgelerinden biri olacağı için ayrıca önem taşıyor. Yeni logo, Odanın farklı sektörleri, düşünceleri ve talepleri aynı çatı altında toplaması gerçeğinin dışa vurumunu ifade ediyor. Gelişim ve değişimin simgesi olan turkuaz renginden oluşan logonun ahenk içindeki hareketli yapısı ise Oda bünyesindeki farklı talep ve görüşlerin Odayı sinerji ve dinamizme yönlendirmesini temsil ediyor.