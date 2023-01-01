Kaynakçılık yarışması

“WELD CUP 2013” 1. Kaynakçılık Beceri Yarışması sonuçlandı.





Gedik Üniversitesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak bir projeyle ülkemizde kaynak konusunda nitelikli gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak ve gençleri bu alanda uzmanlaşmaya teşvik etmek üzere düzenlediği “WELD CUP 2013” 1. Kaynakçılık Beceri Yarışması sonuçlandı.

İstanbul, Sakarya, Bursa ve Ankara’daki mesleki ve teknik eğitim okullarını temsilen okul müdürlüklerince belirlenen 99 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada birincilikler;

-Elektrik Ark Kaynağı: Ferit Çiftçi - Kıraç

-Metal Aktif Gaz Kaynağı: İhsan Yaman

-Tungsten Asal Gaz Kaynağı: Muhammet Aybaş

-Oksi Asetilen Gaz Kaynağı: Ramazan Zandolu şeklinde gerçekleşti.

Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik Sadıklar ödül töreni konuşmasında; “Bu yarışma ile kaynakçılık mesleğinin sanayi için öneminin daha iyi anlaşılması, gençlerin bu uzmanlık alanına daha fazla ilgi gösterip bilgi ve becerilerini daha üst seviyelere taşımaları en büyük hedefimizdir” dedi.