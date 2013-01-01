KOBİ’lere Futurallia İstanbul 2013

600 uluslararası katılımcının, 5-6-7 Haziran tarihlerinde Türk KOBİ’leri ile iş yapmak için İstanbul’da buluşacağı Futurallia İstanbul 2013’ün kayıtları başladı.





İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM), Türk KOBİ’lerinin yeni pazarlara açılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini ekliyor. 30 ülke ve geçtiğimiz yıl ihracat sıralamasında öne çıkan otomotiv, kimya, elektronik, maden ve demir-çelik, tekstil-hazır giyim, gıda, tarım sektörlerinin yanı sıra 20’yi aşkın sektörden yaklaşık 600 uluslararası katılımcının, 5-6-7 Haziran tarihlerinde Türk KOBİ’leri ile iş yapmak için İstanbul’da buluşacağı Futurallia İstanbul 2013’ün kayıtları başladı.

Futurallia etkinliklerinin en önemli özelliği, KOBİ’lerin ve uluslararası katılımcıların iş hedeflerine göre şekillendirilen eşleştirme sürecinin ardından, her katılımcıya birebir görüşmeler gerçekleştirme olanağı sağlaması ve dev bir iş ağı oluşturması.

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (IDTM) Genel Müdürü Haluk Kanca, “Futurallia İstanbul geniş bir yatırımcı ve yabancı iş ortağı arayan hedef kitleyi ülkemize getiriyor, KOBİ’lerimiz için büyük bir ekonomik avantaj sağlayacak” dedi.