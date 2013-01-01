KOBİ’ye destek artıyor

2013 yılında yaklaşık 460 milyon liralık bir bütçemiz var.





Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, KOBİ’lere destek bağlamında ve KOSGEB için; “2013 yılında yaklaşık 460 milyon liralık bir bütçemiz var. Bunun 300 milyon lirasını destek ödemeleri için ayırdık” dedi. 2012 yılında 26 bin işletmeye yaklaşık 293 milyon lira tutarında kaynak aktardıklarını belirten Ergün şöyle dedi: “KOSGEB destekleri, işletmelerin cirolarını, ihracatlarını, Ar-Ge faaliyetlerini artırdı. KOSGEB desteğinden yararlanan işletmelerin yüzde 65'inin destekten sonra cirolarında, yüzde 42'sinin de istihdamlarında artış oldu. 2013 yılında da KOBİ'ler için, girişimcilerimiz için desteklerimiz devam edecektir.