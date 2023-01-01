REEL SEKTÖR Haberleri Tümü

MÜSİAD: “Güneşin Gücü, Enerji ve Çevre“

MÜSiAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ve MÜSiAD Mardin şubesi'nin organize ettiği, "Güneşin Gücü, Enerji ve Çevre" konulu panel yapıldı.



MÜSiAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ve MÜSiAD Mardin şubesi'nin organize ettiği, "Güneşin Gücü, Enerji ve Çevre" konulu panel yapıldı. Panelde günümüzde herkesin kendi elektriğini üretebileceği ve güneş enerjisinin  yerli ve sonsuz enerji kaynağımız olduğu vurgusu yapıldı. Panel sonrası MÜSiAD tarafından yayınlanan bildirgede "Güneş Enerjisinin doğru ve faydalı bir biçimde kullanılmasıyla Türkiye'nin  çok ciddi bir enerji potansiyeline sahip olabileceği" belirtildi.

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü