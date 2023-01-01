MÜSİAD: “Güneşin Gücü, Enerji ve Çevre“

MÜSiAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ve MÜSiAD Mardin şubesi'nin organize ettiği, "Güneşin Gücü, Enerji ve Çevre" konulu panel yapıldı.





MÜSiAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu ve MÜSiAD Mardin şubesi'nin organize ettiği, "Güneşin Gücü, Enerji ve Çevre" konulu panel yapıldı. Panelde günümüzde herkesin kendi elektriğini üretebileceği ve güneş enerjisinin yerli ve sonsuz enerji kaynağımız olduğu vurgusu yapıldı. Panel sonrası MÜSiAD tarafından yayınlanan bildirgede "Güneş Enerjisinin doğru ve faydalı bir biçimde kullanılmasıyla Türkiye'nin çok ciddi bir enerji potansiyeline sahip olabileceği" belirtildi.



