Otokarın İETT’den aldığı sipariş

Otokar, İETT’ye 250 adet dizel yakıtlı solo tip otobüs teslim edecek.





Türkiye’nin en çok satılan otobüs markası Otokar, 250 adet dizel yakıtlı solo tip otobüs, yedek parça ve araçların 5 yıllık bakımı için İETT tarafından açılan ihaleyi KENT otobüsleri ile kazandı. İETT’nin Haziran ve Ağustos aylarında açtığı iki ihalenin de kazananı olan Otokar, yeni ihalede de en iyi teklifi veren firma oldu. Araçların yedek parça ve 5 yıllık bakım ve idamesini de kapsayan 41.3 milyon Avro bedelli ihale kapsamında Otokar, İETT’ye 250 adet dizel yakıtlı solo tip otobüs teslim edecek.

Otokar’ın KENT otobüsleri çevreci motoru, engelli yolcu taşıma imkanı, modern şehirlere yakışan tasarımı, yüksek taşıma kapasitesi ve işletmecisine sunduğu düşük operasyon maliyetleri ile dikkat çekiyor. Otokar’ın KENT otobüsleri için İETT’den aldığı toplam sipariş tutarı ise 124.8 milyon Avro’ya ulaştı.