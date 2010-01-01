Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Raporu

Otomotiv Sanayii 2013’e olumlu bakıyor





Avrupa Birliği’nde (AB) derinleşerek devam eden kriz nedeni ile Türk Otomotiv Sanayi’nde ihracatın gerilemesini tespit ediyor olmakla birlikte, yeni yıla olumlu bakıyor.

2013 yılına ilişkin görüşlerini dile getiren OSD Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen şöyle konuştu: “2011 yılı rekor taleple karşılaştığımız,2012 yılı ise küresel ekonomik koşullara rağmen pazarın 2010 yılı düzeyinde seyrederek normalleştiği bir yıl oldu. 2013 yılı ise otomotiv sanayimiz için bir normalleşme ve 2012 yılından daha iyi bir yıl olacak.