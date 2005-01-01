TÜRKONFED, Türkiye'nin ilk “Orta Gelir Tuzağı Risk Raporu“

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu yeni raporu "Orta Gelir Tuzağı"ndan Çıkış: Hangi Türkiye'de "Üç farklı Türkiye" olgusu ortaya çıktı. 14 şehrimizin toplamı, İsviçre, Singapur gibi dünya devlerini geride bırakırken; 27 şehir yoksulluk seviyesinde. 40 şehir ise orta gelir düzeyinden çıkamıyor.





TÜRKONFED (Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu), Türkiye'nin büyüme performansıyla ilgili bir sorun olan "Orta Gelir Tuzağı" riskini bir raporla değerlendirdi: "Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış: Hangi Türkiye?" Ülke ve bölgelerin orta gelir bandında sıkışıp kalması olarak tanımlanan "Orta Gelir Tuzağı"nın Türkiye açısından görünümü şöyle: Üç farklı Türkiye" olgusu var. Rapora göre, Türkiye'de belirli bir gelir seviyesinde sıkışıp kalan "Orta Gelir Tuzağı riskinde" olan 40 şehir, yoksulluk düzeyinde olan "Orta-Düşük Gelir grubundan" 27 şehir, dünyanın en büyük ekonomileriyle yarışan sanayileşmiş ve gelişmiş, "Orta Gelir Tuzağı" riski olmayan 14 şehir bulunuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli gibi hem ulusal hasıla, hem de nüfusun büyük bölümünü barındıran idari, siyasal, ekonomik, ticari, medya ve sanayi güç merkezlerini barındırıyor. Orta Gelir Tuzağı riskinde olan şehirler ise, Artvin'den Çanakkale'ye Türkiye'nin doğusundan batısına kadar birçok farklı bölgeden şehirleri kapsarken, Orta-Düşük Gelir Grubunda olan şehirler, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer alıyor. 10 şehrimiz, dünyanın en zengin ülkelerini geride bırakıyor Orta Gelir Tuzağı'an Çıkış: Hangi Türkiye raporunda, illere ilişkin birbirinden ilginç ve dünya ülkeleriyle karşılaştırmalı veriler de ortaya konuyor. Raporda, Orta Gelir Tuzağı riski olmayan şehirlerden, İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce ve Yalova'nın toplam ulusal hasılaya katkısının 376 milyar dolar olduğu belirtiliyor. Bu 10 şehrin ekonomisinin; Singapur, Norveç, İsviçre gibi dünyanın en zengin ülkelerinden daha büyük bir ekonomik büyüklüğü olduğuna dikkat çekiliyor.

Raporda; İzmir, Manisa, Kütahya, Afyon, Uşak, Denizli, Aydın ve Muğla'nın ulusal hasılaya 2011 yılında 115 milyar dolar, Antalya, Isparta, Burdur, Konya, Karaman, Adana ve

Mersin'in ise 79 milyar dolar katkı yaptığı belirtiliyor.



Türkiye düşük-orta gelirde 50 yıl kaldı, Çin 33 yıl fark attı

Orta Gelir Tuzağı'ndan Çıkış: Hangi Türkiye raporunda, Türkiye'nin düşük-orta gelir düzeyinde 50 yıl kaldığına da dikkat çekilirken, bu sürenin Çin'de 17 yıl olduğu belirtiliyor. Türkiye'nin düşük-orta gelir düzeyine 1955'te ulaştığı ve bu düzeyden yüksek-orta gelir düzeyine 50 yıl sonra, 2005 yılında çıktığına vurgu yapılıyor. Türkiye, Bulgaristan ve Kosta Rika ile birlikte orta gelir düzeyinde en uzun süre kalmış üç ülkeden biri olarak yer alıyor.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça şu açıklamayı yaptı: "Hızlı gelişen, dünyaya entegre ve rekabetçi bölgelerimiz; ayrıca yavaş gelişen ve geri kalmış bölgelerimiz için farklılaştırılmış kalkınma reçeteleri, 2023 Türkiye vizyonu için elzemdir. Türkiye'nin üç farklı desenini ortaya koyan bu rapor, Türkiye'yi 2023 vizyonuna ulaştıracak ve "tuzaktan" çıkaracak yolları ortaya koymaktadır."