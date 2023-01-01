Yalın maliyet yönetimi ile karlılığın formülü

Yalın felsefenin Türkiye'deki temsilcisi Yalın Enstitü Derneği tarafından düzenlenen `Yalın Dönüşümün Mali Boyutunu Yönetmek Semineri` İstanbul'da gerçekleştirildi. Seminer, 'Shingo Ödülü' sahibi Orest Fiume'u ağırladı.





Yalın felsefenin Türkiye'deki temsilcisi Yalın Enstitü Derneği tarafından düzenlenen "Yalın Dönüşümün Mali Boyutunu Yönetmek Semineri" İstanbul'da gerçekleştirildi. Seminer, 'Shingo Ödülü' sahibi Orest Fiume'u ağırladı. Örnekleme üzerinden konuşan Fiume, 1991'de yalın dönüşüme başlayan Wiremold şirketinin 9 yıl içinde satışlarını 100 Milyon dolardan 450 Milyon dolara, çalışan başına satışı 90 Bin dolardan 240 Bin dolara ve şirket değerini 30 Milyon dolardan 770 Milyon dolara çıkardığını belirtti. Fiume aynı zamanda şirketin ürün geliştirme süresini üç yıldan 12 aya düşürdüğünü ve yalınlaşma sürecinin ilk altı yılında 17 devralım gerçekleştirdiğini de vurguladı. Fiume, `işten çıkarmama politikasını benimserseniz verimliliği artırırsınız. Verimliliğin artması sonucunda da kimse işini kaybetmez. Yalını zamana dayalı bir iş stratejisi olarak algılamalıyız.` dedi.



