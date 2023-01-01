Antalya Ticaret ve Sanayi Odası

ATSO Akademi: Üyelere online kariyer





Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde faaliyet gösteren ATSO Akademi'nin oda üye ve çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri devam ediyor. ATSO Başkanı Çetin Osman Budak, ATSO Akademi tarafından, 'Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon' ve '50 Saatlik Photoshop (Bilgisayar Destekli Grafik)’ eğitimleri verildiğini açıkladı. Budak, eğitim faaliyetlerinin ATSO internet sayfası ile ATSO'nun sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini ve eğitimlere ilişkin her türlü bilginin ATSO bünyesindeki Eğitim ve Kalite Müdürlüğü'nden alınabileceğini sözlerine ekledi.