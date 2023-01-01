Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

BTSO: Ekonomiye Değer Katanlar’a ödü





Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, uluslararası taşımacılık ve turizm faaliyetleriyle döviz girdisi sağlayan, bir ürünü Bursa'dan ilk kez ihraç eden, yeni bir pazar yaratarak ve ilk kez bir ülkeye ihracat yapan 504 üyesini 7 farklı kategoride ödüllendirdi. En yüksek düzeyde ihracat yaparak gelir vergisi sağlayan Oyak Renault ile en yüksek gelir vergisi ödeyen Muharrem Yılmaz lider oldu