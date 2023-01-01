Artes D712
Teknolojinin gücü: Artes D712 tablet
Artes D712 tablet, çift çekirdekli Arm Cortex A9 işlemci, 1.6 Ghz hız ve Quad Core Mali 400 GPU teknolojisi ile ve maksimum performansı ile geldi. Böylece 3D oyunlar oynanıyor, Full HD filmler izleniyor. Ayrıca LCD - IPS-2 TECH, 1280x800 pixel IPS2 yüksek çözünürlüklü ekran oyun ve sinema keyfini katlıyor. 5 nokta kapasitif dokunmatik ekran teknolojisi ile Artes D712, tüm parmakları aynı anda kullanma fırsatı veriyor. Ekstra şarj ömrü de ürünün yeniliklerinden biri.