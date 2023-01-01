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Canon Fotoğraf Yazıcısı

Canon iki yeni A3+ PIXMA fotoğraf yazıcısı üretti



Görüntüleme çözümlerinde öncülerden olan Canon, evlerinde ve stüdyolarında profesyonel kalitede fotoğraf baskıları almak isteyen yarı profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için üstün kaliteli iki yeni A3+ PIXMA fotoğraf yazıcısı üretti. Yeni PIXMA PRO-100 ve PIXMA PRO-10 modellerinin her ikisi de Canon'un tarz sahibi EOS sisteminden ilham alan şık bir tasarıma, bağımsız mürekkeplere ve Wi-Fi bağlantı özelliğine sahip. Canon'un yeni PRO Modu (yazıcı sürücüsü renk profili), baskı renklerinin ekranda görülen renklerle tam olarak eşleşmesinden emin olmanıza da yardım ediyor.

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