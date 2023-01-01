Panasonic
Panasonic’ten yeni model fotoğraf makineleri
Resim kalitesi, akıllı işlevsellik ve çarpıcı tasarımın bileşimiyle her seviyeden fotoğrafçıların işini geliştiren 2013 model kompakt fotoğraf makineleri tanıtıldı. Yeni modeller en geniş uzaktan kumanda ile çekim seçeneklerine, uzaktan izlemeye ve sosyal ağlarda anında paylaşıma imkan veren dahili Wi-Fi ve NFC teknolojileri gibi yeni bağlanabilirlik seçenekleriyle göze çarpıyor. Yeni modeller arasında LUMIX TZ40, hibrit kompakt fotoğraf makinesi olarak öne çıkıyor. Diğer modeller ise suya, toza ve darbeye dayanıklı LUMIX FT5; yeni yüksek güçlü süper zoom fotoğraf makinesi LUMIX LZ30; ince ve şık LUMIX XS1 ve zarif hatlarının altında güçlü bir zoom sunan yeni LUMIX SZ9 bulunuyor.