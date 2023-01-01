İvedik OSB'de eşleştirme

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Teknik Elemanlar Vakfı İş Adamları Derneği





Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı ve Teknik Elemanlar Vakfı İş Adamları Derneği (TÜTEVSİAD)’nin ortaklaşa düzenlediği Amerika’da yaşayan Somali’li iş adamları ile üretim ihtiyaçlarına yönelik eşleştirme toplantısı yapıldı.

Amaç; Türkiye, Afrika Cumhuriyetleri ve bu ülkelerde iş yapan iş adamları arasında yürütülen “yeni yatırımlar ve üretim ihtiyaçları”nın eşleştirme programı ile karşılanmasıydı.

Eşleştirme organizasyonunda Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve TÜTEV provizyon ve tanıtımları yapıldı. İvedik Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hasan Gültekin, “Farklı ülkelerde iş geliştiren teknik adamlardan edinilen deneyimleri yaygınlaştırıyor ve bölgemize sağlanabilecek iş ve katma değeri artırıyoruz” dedi.

