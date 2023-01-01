Yalova Bilişim OSB hala gündemde

Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, gerekli adımların atıldığını duyurdu.





Yalova Belediye Başkanı Yakup Koçal, 4-5 bin kişinin istihdam edilebileceği, yüksek katma değer kazandıracak Bilişim Organize Sanayi Bölgesi için (OSB) gerekli adımların atıldığını duyurdu. Koçal duyurusunda, Bilişim OSB'nin yakın zamanda hizmete gireceğini, son aşamaya gelindiğini, kamuoyuna daha geniş bilgi vereceklerini söyledi.

Koçal, Bilişim OSB'nin önemine dikkati çekerek şunu kaydetti: `300 dönümlük bir yer. Burada deneme yanılma yolu ile bir şey yapılmayacak. Doğru bir iş yapılması lazım. Burada bilişim teknolojileri kullanarak yüksek katma değer üreten bir üretim alanı yapmak istiyoruz.`